ORF Steiermark-Klangwolke: Mahlers 2. Symphonie live in Radio und TV

ORF Steiermark-Klangwolke zum 19. Mal: Mahlers 2. Symphonie live im Radio und TV

Die ORF Steiermark-Klangwolke geht in ihre 19. Auflage. Das Konzert findet an diesem Freitag statt und wird vom Styriarte Youth Orchestra unter der Leitung von Dirigentin Mei-Ann Chen aufgeführt.

Auf dem Programm steht Gustav Mahlers 2. Symphonie. Radio Steiermark überträgt das Konzert ab 21.00 Uhr live. Gleichzeitig zeigt ORF III die Aufführung österreichweit im Fernsehen.

In der Steiermark sind zu der Veranstaltung zahlreiche Public-Viewing-Events geplant. Damit kann das Konzert an mehreren Orten im Bundesland gemeinsam verfolgt werden.

Die aktuelle Übertragung reiht sich in eine langjährige Tradition ein: In den vergangenen Jahren wurden bereits 18 Styriarte-Aufführungen vom ORF übertragen.