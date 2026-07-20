Outreach Festival in Schwaz startet mit 30 Konzerten auf sieben Bühnen

Outreach Festival in Schwaz: 34. Auflage mit 30 Konzerten auf sieben Bühnen

Das Musikfestival Outreach findet vom 30. Juli bis 16. August in Schwaz statt. Die 34. Auflage des vom Jazzmusiker Franz Hackl gegründeten Festivals umfasst 30 Konzerte auf sieben verschiedenen Bühnen. Das diesjährige Motto lautet „Breathe in. YOU BELONG. You’re in.“

Hauptkonzerte im SZentrum

Die Main Stage-Konzerte sind für den 6. bis 8. August im Veranstaltungszentrum SZentrum geplant. Zu den Hauptacts zählen der britische Saxophonist Iain Ballamy sowie der Pianist und Komponist Vadim Neselovskyi mit seiner Band. Ebenfalls vertreten sind das Nils Kugelmann Trio und die Band Sweetlife. Die Main Stage-Konzerte sind kostenpflichtig.

Weitere Veranstaltungsorte und Programmpunkte

Neben dem SZentrum finden Konzerte auch im Mathoi Haus und Garten sowie in Form von Schaufensterkonzerten im Musikinstrumente-Laden hacklmusic statt. Am 2. August wird im Grafenstadl das Projekt „Tu Felix Austria nube“ gezeigt, eine Kombination aus Musik, Schauspiel und bildnerischer Kunst. Die Outreach Academy bietet zudem Einblicke hinter die Kulissen der Musik- und Konzertwelt.

Franz Hackl und die Festivalgeschichte

Franz Hackl stammt aus Schwaz und rief das Festival 1993 mit einem Startkapital von 10.000 Schilling ins Leben. Der Trompeter lebt seit mehr als 30 Jahren einen Großteil des Jahres in New York, wo er mehrmals pro Woche Konzerte mit verschiedenen Bands spielt. Vergangenes Jahr wurde ein Musikalbum des puerto-ricanischen Rappers Residente mit einem Grammy ausgezeichnet, zu dem Hackl Trompetenstücke beisteuerte. Hackl kündigte an, künftig temporär rund 40 Prozent des Jahres in Österreich zu sein.