Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson, wird beim Frequency Festival 2027 in St. Pölten auftreten. Für die Musikerin ist es der erste Auftritt in Österreich. Das Lineup wurde am Donnerstag, dem 26. November 2026, um weitere Acts ergänzt. Das Festival findet vom 19. bis 21. August 2027 statt.

Neue Namen für das Frequency 2027

Neben Paris Jackson wurden mit der jüngsten Ankündigung weitere Künstlerinnen und Künstler für das Frequency Festival 2027 bestätigt. Dazu zählen Marshmello und Ellie Goulding sowie The Skinner Brothers und die Gruppe Snap. Die Acts ergänzen das bereits zuvor bekannt gegebene Programm des Festivals in St. Pölten.

Bereits Ende Oktober 2026 war bekannt geworden, dass Pitbull als dritter Headliner beim FM4 Frequency Festival 2027 auftreten wird. Zum gleichen Zeitpunkt startete auch der Kartenverkauf für die kommende Ausgabe des Festivals. Im Sommer 2026 waren zudem Cro und Tokio Hotel als weitere Künstler für das Festival angekündigt worden.

Mit Paris Jackson ist nun eine weitere internationale Besetzung für das Programm 2027 bestätigt. Konkrete Angaben zu Spielzeiten oder zur Bühne, auf der der Auftritt stattfinden wird, liegen bislang nicht vor.

St. Pölten als Festivalstandort

Das Frequency Festival gehört zu den größeren Open-Air-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum und findet traditionell in St. Pölten statt. Niederösterreichische Austragungsorte dieser Größenordnung sind in der Regel auf mehrere Tage ausgelegt und kombinieren unterschiedliche musikalische Genres auf verschiedenen Bühnen. Üblicherweise werden die Line-ups solcher Festivals über mehrere Monate hinweg in Etappen bekannt gegeben, beginnend mit ersten Headlinern und ergänzt durch sukzessive weitere Ankündigungen bis kurz vor dem eigentlichen Veranstaltungstermin.

Der Vorverkauf von Tickets startet bei vergleichbaren Großveranstaltungen häufig bereits viele Monate vor dem eigentlichen Termin, oft noch bevor das vollständige Programm feststeht. Das ermöglicht es Veranstaltern, frühzeitig Planungssicherheit zu gewinnen, während das Publikum seine Entscheidung teilweise schon vor Bekanntgabe aller Acts trifft. Mit weiteren Ankündigungen im Vorfeld des Termins wird bei vielen Festivals zusätzliches mediales Interesse erzeugt.

Internationale Gäste bei heimischen Festivals

Auftritte international bekannter Künstlerinnen und Künstler sind bei großen österreichischen Festivals keine Seltenheit. Für die Veranstalter bedeutet die Verpflichtung prominenter Namen in der Regel einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand, der durch die erwartete Zugkraft auf das Publikum gerechtfertigt wird. Für die auftretenden Künstlerinnen und Künstler wiederum stellen solche Festivalauftritte häufig eine Gelegenheit dar, neue Märkte und Publikumsgruppen außerhalb ihrer gewohnten Tourneeländer zu erreichen.