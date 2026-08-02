Parov Stelar begeistert 5.000 Fans bei ausverkauftem Konzert am Traunsee

Parov Stelar begeistert 5.000 Fans bei ausverkauftem Open-Air-Konzert in Gmunden

Parov Stelar hat am Samstagabend im Toscanapark in Gmunden vor rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern gespielt. Das Open-Air-Konzert vor der Kulisse des Traunsees war ausverkauft und fand im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden statt.

Der 51-jährige Musiker, bürgerlich Marcus Füreder, eröffnete den Abend mit dem Lied „Black Lilies“, das er für den Eurovision Songcontest geschrieben hatte und das beim großen Finale des Wettbewerbs in Wien erstmals präsentiert worden war.

Elektronische Beats und orchestrale Klänge

Im Zentrum des Auftritts stand die aktuelle Live-Produktion „Artifact“, die elektronische Beats mit orchestralen Klängen und atmosphärischen Soundlandschaften verbindet. Begleitet wurde die Musik von einer aufwendig inszenierten Licht- und Videoshow. Zu Welthits wie „Booty Swing“ tanzte das Publikum mit.

Begleitende Ausstellung im K-Hof Kammerhof Museum

Parallel zum Konzert zeigt das K-Hof Kammerhof Museum in Gmunden die Ausstellung „Leave The Future Behind“. Sie präsentiert Arbeiten von Parov Stelar als bildenden Künstler.