Peter Simonischek wäre heute 80 Jahre alt geworden

Peter Simonischek wäre 80 Jahre alt geworden

Peter Simonischek wäre am kommenden Donnerstag, dem 6. August 2026, 80 Jahre alt geworden. Der Schauspieler starb im Mai 2023 im Alter von 76 Jahren.

Simonischek wurde am 6. August 1946 in Graz geboren und wuchs nach seiner Geburt in Markt Hartmannsdorf auf. Die Schule besuchte er im Konvikt St. Paul im Lavanttal, anschließend absolvierte er die Akademie für Musik und darstellende Künste in Graz.

Karriere an Bühne und Burgtheater

Ab 1979 gehörte Simonischek 20 Jahre lang dem Ensemble der Schaubühne in Berlin an. 1999 kehrte er mit der Rolle des John Gabriel Borkman ans Wiener Burgtheater zurück, zu Beginn der Direktion von Klaus Bachler. Seither war er Ensemblemitglied des Hauses, 2019 wurde er dort zum Ehrenmitglied ernannt.

Von 2002 bis 2009 verkörperte Simonischek bei den Salzburger Festspielen den Jedermann. Mit acht Festspielsommern in dieser Rolle hält er bis heute den Rekord für die meisten Auftritte in dieser Rolle.

Film und Privates

2016 spielte Simonischek in Maren Ades Film „Toni Erdmann“ mit, für den er die Hauptdarstellertrophäe beim Europäischen Filmpreis erhielt. 2007 veröffentlichte er seine Erinnerungen unter dem Titel „Ich stehe zur Verfügung“.

Simonischek war seit 1989 mit Brigitte Karner verheiratet. Aus einer Beziehung mit Charlotte Schwab hatte er einen Sohn, Max Simonischek, der ebenfalls als Schauspieler tätig ist.

TV-Programm zum Gedenken

Anlässlich des runden Geburtstags zeigt der ORF mehrere Produktionen mit Peter Simonischek. Am 4. August läuft um 23.20 Uhr in ORF 2 das Drama „Bergfried“, am 6. August folgt um 0.05 Uhr das Roadmovie „Dolmetscher“.

Am 8. August ist Simonischek um 9.30 Uhr in „Alles Glück dieser Erde“ und um 11 Uhr in „Geliebter Johann Geliebte Anna“ zu sehen. Am 9. August zeigt ORF 2 das Dokuformat „Orte der Kindheit“ aus dem Jahr 2014 mit Simonischek.

ORF III strahlt am 7. August den Film „An seiner Seite“ aus, im Anschluss folgt ab 21.50 Uhr „Gott schützt die Liebenden“.