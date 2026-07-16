Pfarrer feiert Gottesdienst am Fußballplatz mit Segen für Sportler und Fans

Pfarrer Muhrer feiert Gottesdienst am Fußballplatz in Feldkirchen

Der Pfarrer von Feldkirchen, Edmund Muhrer, hat am Mittwoch einen Gottesdienst am Sportplatz seiner Gemeinde gefeiert. Dutzende Teilnehmer versammelten sich dafür auf dem Fußballplatz in Feldkirchen.

Im Mittelpunkt der Messe stand der Segen für Sportfans, Spieler, Vereine und Familien. Die musikalische Begleitung übernahm die Bischöfliche Hauskapelle, die eigens für den Anlass Fußballhymnen einstudiert hatte.

Wöchentliche Gottesdienste im Freien

Edmund Muhrer feiert jeden Mittwoch seine Messe unter freiem Himmel. Diese Outdoor-Gottesdienste haben in der Region bereits Tradition. Die Reihe läuft noch bis zum 9. September und findet an wechselnden Orten statt. Als nächster Termin ist ein Gottesdienst im Skulpturenpark in Premstätten geplant, der mit einer inklusiven Führung verbunden wird.

Thematische Gottesdienste auch in Graz-Eggenberg

Auch die evangelisch-lutherische Christuskirche Graz-Eggenberg veranstaltet Gottesdienste mit unterschiedlichen thematischen Zugängen. In der Vergangenheit wurden dort unter anderem ein Harry-Potter-Gottesdienst, ein Schlager-Gottesdienst und ein Song-Contest-Gottesdienst abgehalten.