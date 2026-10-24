Philip Rachinger ist Gault-Millau-Chef des Jahres 2027

Der Restaurantführer Gault & Millau hat Philip Rachinger mit der Auszeichnung „Chef of the Year 2027“ geehrt. Der 37-jährige Koch stammt aus Neufelden im Bezirk Rohrbach und führt dort das Restaurant „Ois“ im Mühltalhof an der Großen Mühl. In der ORF-OÖ-Interviewreihe „Auf ein Wort“ beschrieb Rachinger das Gefühl bei der Bekanntgabe der Auszeichnung als „komplett narrisch“. Das Gespräch führte Johannes Reitter.

Auszeichnung für Küche und Haltung

Die Begründung der Jury lautet: „Große Kochkunst vereint mit Heimatliebe und gesellschaftlichem Engagement.“ Die Auszeichnung, die bisher unter dem Namen „Koch des Jahres“ vergeben wurde, würdigt damit nicht nur die kulinarische Leistung Rachingers, sondern auch seine Verbundenheit zur Region.

Das Restaurant „Ois“ im Mühltalhof trägt bereits zwei Michelin-Sterne, vier Hauben von Gault & Millau und vier Gabeln vom Falstaff. Rachinger führt den Betrieb in sechster Generation. Die Familie prägt die gastronomische Landschaft der Region über mehrere Standorte hinweg: Vater Helmut Rachinger betreibt das Restaurant „Fernruf 7“, zudem verantwortet die Familie den Braugasthof „Hopfen & Schmalz“.

Stationen von Bad Ischl bis Paris

Rachinger absolvierte seine Ausbildung an der Tourismusschule in Bad Ischl. Es folgten zwei Jahre im Wiener Restaurant „Steirereck“ sowie Stationen in London und Paris. 2013 kehrte er ins Mühlviertel zurück und übernahm dort die Verantwortung für den elterlichen Betrieb. Neben seiner Tätigkeit im Mühltalhof ist Rachinger Mitglied des Spitzenkoch-Trios „Healthy Boy Band“. Privat ist er Vater zweier Töchter.

Internationale Stationen als Teil der Spitzenküche

Auslandsaufenthalte in renommierten Küchen gehören für viele Spitzenköchinnen und Spitzenköche zur klassischen Laufbahn. Stationen in Städten wie London oder Paris gelten in der Branche häufig als prägend, da sie den Zugang zu unterschiedlichen Kochstilen, Produkten und Arbeitsweisen ermöglichen. Üblicherweise kehren Köchinnen und Köche nach solchen Erfahrungen mit einem erweiterten handwerklichen Repertoire in ihre Heimatregion zurück, wo sie internationale Einflüsse mit regionalen Zutaten und Traditionen verbinden.

Auszeichnungen wie die Michelin-Sterne, die Gault-Millau-Hauben oder die Falstaff-Gabeln beruhen grundsätzlich auf unabhängigen Bewertungen durch die jeweiligen Restaurantführer. Sie gelten in der Gastronomie als zentrale Gradmesser für die Qualität eines Betriebs und werden regelmäßig überprüft, sodass bestehende Auszeichnungen jährlich neu bestätigt oder angepasst werden müssen. Für Betriebe in ländlichen Regionen wie dem Mühlviertel stellt eine solche Bewertung häufig auch einen wichtigen Faktor für die überregionale Bekanntheit dar.

Familienbetriebe in der Spitzengastronomie

Mehrgenerationenbetriebe wie der Mühltalhof sind in der österreichischen Gastronomielandschaft keine Seltenheit. In solchen Familienstrukturen wird kulinarisches Wissen häufig über Generationen weitergegeben, während gleichzeitig jüngere Betriebsinhaberinnen und -inhaber eigene Akzente setzen. Die Kombination aus traditionellen Rezepten, regionalen Produkten und modernen Küchentechniken prägt vielerorts das Profil solcher Häuser und trägt dazu bei, dass sie sich sowohl bei lokalem Publikum als auch bei überregionalen Gästen etablieren können.