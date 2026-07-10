Poolbarfestival: Sound@V 2026 kürt Vorarlbergs beste Nachwuchsmusiker

Musikpreis Sound@V 2026: Gewinner beim Poolbarfestival gekürt

Im Rahmen des Poolbarfestivals sind am Freitagabend die Preisträgerinnen und Preisträger des Vorarlberger Musikpreises Sound@V 2026 bekanntgegeben worden. Die Auszeichnungen wurden in vier Kategorien vergeben.

Insgesamt hatten 57 Bands Songs eingereicht, 16 davon wurden nominiert. Durch den Abend führten die ORF Vorarlberg-Moderatoren Inés Mäser und Dominic Dapré.

Die Gewinner im Überblick

In der Kategorie Pop/Rock setzte sich Cordoba78 mit dem Song „Averna Sour“ durch. Den Preis in der Kategorie Alternative/Singer-Songwriter gewann Nnella mit dem Song „Besser“. In der Kategorie Open Pool wurden Linus vom See & Wavyfrisch mit dem Song „Goulest Life“ ausgezeichnet. Als Newcomer des Jahres wurde Jenna Ham mit dem Song „Fühl mich gut“ geehrt.

Jenna Ham ging zudem als Publikumsliebling hervor: Beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at wurden fast 13.000 Stimmen abgegeben.

Jury und Entscheidung

Die Jury 2026 bestand aus FIVA alias Nina Sonnenberg, Rapperin und FM4-Moderatorin, Alex Mayr, Sängerin, Songschreiberin, Gitarristin, Pianistin und Dozentin an der Popakademie Baden-Württemberg, Michel Attia, Musikexperte und Head of Booking & Events bei FM4, sowie Hana Gadže, SRF-Musikredakteurin und Moderatorin aus der Schweiz. Die Jury entschied gemeinsam mit dem Publikum über die Gewinner.

Der Musikpreis Sound@V des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit dem Zukunftsprogramm „Chancenreicher Lebensraum Vorarlberg“, der „NEUE am Sonntag“, der VKW und dem Poolbarfestival veranstaltet. Highlights der Verleihung sind am Samstag in „Vorarlberg Heute“ zu sehen. Die Award-Show wird am Samstag, 18. Juli, um 17.55 Uhr in ORF 2 sowie am Sonntag, 19. Juli, um 9.05 Uhr in ORF III ausgestrahlt.