Popfest Wien 2026: Vier Tage kostenlos feiern mit 50 Acts

Popfest Wien 2026 startet mit freiem Eintritt und 50 Acts

Das Popfest Wien beginnt am 23. Juli 2026 und dauert vier Tage. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Eröffnung findet ab 18.30 Uhr statt. Am Eröffnungstag treten unter anderem Marianne Mendt, Anna Buchegger, Lusterboden und Tamara Flores auf. Auf der Seebühne vor der Karlskirche sind zudem Purple und EN60 zu hören.

50 Acts an mehreren Spielorten

Insgesamt sind beim Festival 50 Acts vertreten. Als Veranstaltungsorte dienen die Seebühne, das Wien Museum, der TU Prechtlsaal sowie der Club U. Zum Line-up zählen unter anderem Gunship Collider, Rose May Alaba, Cordoba78, Sladek, Joshua Pepe, Alpha Romeo & die Sommerreifen sowie Robert Stadlober.

Zum Abschluss treten Teresa Rotschopf, Martin Klein und Exit Void in der Karlskirche auf. Bei Exit Void ist auch Anja Plaschg, bekannt als Soap&Skin, zu erleben.

Kuratiert von Sofie Royer und Wolfgang Lehmann

Das Kuratorteam des diesjährigen Festivals besteht aus Sofie Royer und Wolfgang Lehmann. Das Popfest widmet sich heuer dem Beginn des heimischen Pop. Mitbegründer des Festivals ist Christoph Möderndorfer. Das Popfest Wien wird seit 16 Jahren veranstaltet.

Talks, Führungen und Rahmenprogramm

Am 24. Juli findet um 16 Uhr im Wien Museum ein Talk mit dem Titel „Von der Glock’n zum Hofa“ statt, bei dem Marianne Mendt und Joesi Prokopetz sprechen. Am Folgetag steht ein weiterer Talk zum Thema Streamingabgabe auf dem Programm.

Im Rahmenprogramm gibt es einen Spaziergang durch die Wiener Popkultur sowie ein mitternächtliches Walking Concert mit Oliver Hangl und Oliver Welter von Naked Lunch. Zudem wird eine Führung durch die Ausstellung „50 Jahre Arena“ angeboten. Im Park steht ein Ping-Pong-Floor zur Verfügung, und im Karlskino Open Air sowie im Stadtkino gibt es ein cineastisches Warm-up.