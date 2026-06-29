Prominente fordern öffentlichen Kauf der Porsche-Villa in Salzburg

Personenkomitee fordert öffentlichen Erwerb der Porsche-Villa in Salzburg

Ein Personenkomitee setzt sich für den Erwerb der Porsche-Villa auf dem Salzburger Kapuzinerberg durch die öffentliche Hand ein. Dem Komitee gehören unter anderem Schauspieler Harald Krassnitzer, Musiker Hubert von Goisern und Schriftsteller Karl-Markus Gauß an.

In einer Aussendung vom Montag rief das Komitee zudem eine Onlinepetition ins Leben, um Unterstützung für eine öffentliche Nutzung der Immobilie zu gewinnen.

Verkauf für 13 Millionen Euro geplant

Eigentümer Wolfgang Porsche beabsichtigt, die Villa zu veräußern. Der Kaufpreis beträgt 13 Millionen Euro. Land Salzburg und Stadt Salzburg haben ein Interesse am Kauf bereits abgelehnt. Die Universität Salzburg zeigte hingegen Interesse an einem möglichen Erwerb. Derzeit laufen Gespräche zwischen der Universität und dem Bund über eine mögliche Finanzierung.

Historischer Bezug zu Stefan Zweig

Die Immobilie steht in Verbindung mit dem Schriftsteller Stefan Zweig, der von 1919 bis 1934 im benachbarten Paschinger Schlössl am Kapuzinerberg lebte. Die Villa war zuletzt auch wegen eines genehmigten privaten Zufahrtstunnels durch den Berg in die öffentliche Diskussion geraten.