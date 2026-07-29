Prominente fordern Umbenennung der Linzer Dinghoferstraße wegen NS-Vergangenheit

Prominente fordern Umbenennung der Linzer Dinghoferstraße

Mehrere bekannte Persönlichkeiten aus Kultur und Kunst haben sich in einem gemeinsamen Brief an den Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) gewandt. Sie fordern darin, die Dinghoferstraße umzubenennen.

Zu den Unterzeichnern zählen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die Schauspieler Erwin Steinhauer, Josef Hader und Harald Krassnitzer, Moderatorin Chris Lohner sowie Schriftsteller Michael Köhlmeier.

Hintergrund zur Straßenbenennung

Die Straße ist nach Franz Dinghofer benannt, der unter anderem Bürgermeister, Vizekanzler und Präsident des Obersten Gerichtshofs war. Dinghofer war Mitglied der NSDAP und bezeichnete sich selbst als radikalen Antisemiten.

Vorschlag für neuen Straßennamen

Absender des Briefs sind das Mauthausen Komitee, die Katholische Aktion sowie das Oberösterreichische Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Sie schlagen vor, die Straße stattdessen nach dem verstorbenen Linzer Altbischof Maximilian Aichern zu benennen.