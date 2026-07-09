Pulkautal Biennale startet im Weinviertel mit 50 Künstlern

Pulkautal Biennale: Erste Ausgabe im Weinviertel

Im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn findet vom 11. bis 19. Juli erstmals die Pulkautal Biennale statt. Rund 50 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten an zwölf Standorten in den Gemeinden Hadres, Untermarkersdorf und Obritz.

Das Motto der Biennale lautet „Eine Sprache für das Land“. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis von Mensch und Landschaft. Die gezeigten Werke beschäftigen sich unter anderem mit ökologischen Fragestellungen sowie mit Veränderungen von Landschaft und Lebensraum.

Ausstellungsorte und Hauptausstellung

Zu den Veranstaltungsorten zählen historische Presshäuser, Kellergassen und ein Weinviertler Hof. Die Hauptausstellung ist im Alten Feuerwehrhaus in Hadres untergebracht. Die Eröffnung findet am Samstag mit einem Festakt in der Grenzlandhalle in Hadres statt. Die Ausstellungen sind täglich von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Begleitprogramm

Am 12. und 17. Juli werden Ausstellungsführungen angeboten. An den Tagen 12., 13., 17. und 18. Juli stehen Kellergassenführungen durch Hadres und Untermarkersdorf auf dem Programm. Im Lesehaus in Untermarkersdorf finden am 12. und 14. Juli Lesungen und Gespräche statt, bei denen auch eine Arbeit des Künstlerduos Hanakam & Schuller präsentiert wird. Am 17. Juli ist eine Diskussionsveranstaltung unter dem Titel „Sprachwandel, Landschaftswandel“ geplant, die sich mit der Zukunft von Landschaft und Landwirtschaft vor dem Hintergrund von Agrartechnologie und globalisierten Märkten befasst.

Initiative

Die Pulkautal Biennale wurde von Sabine Poll-Plonus, Elisabeth von Samsonow und Romana Schuler ins Leben gerufen. Ziel ist es, zeitgenössische Kunst mit dem ländlichen Raum in Beziehung zu setzen und neue Perspektiven auf Landschaft und ihre Nutzung zu eröffnen.