Rekordteilnahme bei Langer Nacht der Museen in Kärnten – kärnten.museum mit Ägypten-Schwerpunkt zog 2.585 Besucher an

In Kärnten haben am Wochenende 78 Museen und Kulturinstitutionen an der 26. ORF-Langen Nacht der Museen teilgenommen. Das waren zwölf Einrichtungen mehr als im Vorjahr, zehn Institutionen waren erstmals dabei. Die meisten Gäste verzeichnete das kärnten.museum mit 2.585 Besucherinnen und Besuchern, vor dem Stadthaus Klagenfurt mit 1.351 und der wissens.wert.welt mit 1.322 Gästen.

Teilnehmende Häuser und Standorte im Land

Von den insgesamt 78 teilnehmenden Standorten lagen 51 in Klagenfurt und sieben in Villach. Die übrigen 20 Locations verteilten sich auf Regionen außerhalb der beiden größten Städte Kärntens. Für Kinder bis zwölf Jahre war der Eintritt kostenlos. In Klagenfurt und Villach konnten Besucherinnen und Besucher mit dem Lange-Nacht-Ticket zudem eigens eingerichtete Buslinien nutzen, um zwischen den einzelnen Häusern zu pendeln.

Einen Schwerpunkt bildete heuer das kärnten.museum, das erstmals in dieser Dimension seine Ägyptensammlung präsentierte. Das Haus verfügt nach dem Kunsthistorischen Museum in Wien über die zweitgrößte Sammlung altägyptischer Funde in Österreich. Die Objekte gelangten Mitte des 19. Jahrhunderts als Geschenke in die Sammlung des kärnten.museum.

Die Veranstaltung verlief nach Angaben des Organisators Jürgen Gachowetz harmonisch und ohne Zwischenfälle. Die Temperaturen blieben bis etwa 23.00 Uhr angenehm, während es im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt bereits geregnet hatte. Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museum, war als Leiter des Hauses mit den meisten Gästen der Nacht ebenfalls an der Veranstaltung beteiligt.

Lange Nacht der Museen als bundesweites Format

Die Lange Nacht der Museen ist ein jährlich stattfindendes Kulturformat, das vom ORF getragen wird und in allen österreichischen Bundesländern parallel stattfindet. Grundsätzlich öffnen an diesem Abend zahlreiche Museen, Galerien und andere Kultureinrichtungen bis in die späten Nachtstunden ihre Türen und bieten gegen ein einheitliches Ticket Zugang zu allen teilnehmenden Häusern einer Region. Dieses Prinzip soll es Besucherinnen und Besuchern ermöglichen, an einem einzigen Abend mehrere Einrichtungen zu besichtigen, die sie sonst einzeln ansteuern müssten.

Üblicherweise nutzen Museen die Lange Nacht, um besondere Führungen, Sonderausstellungen oder sonst nicht zugängliche Bereiche ihrer Sammlungen zu zeigen. Für viele Häuser stellt der Termin einen der besucherstärksten Abende im Jahresverlauf dar, da das Format auch Menschen anspricht, die Museen im Alltag seltener besuchen. Die Einbindung von Shuttle-Bussen zwischen den einzelnen Standorten ist bei solchen Veranstaltungen ein gängiges Mittel, um die Erreichbarkeit mehrerer, teils weiter voneinander entfernter Einrichtungen innerhalb eines Abends zu erleichtern.

Die ägyptische Sammlung, die im kärnten.museum heuer im Mittelpunkt stand, gehört zu den naturkundlich und kulturhistorisch bedeutendsten Beständen des Hauses. Sammlungen dieser Art gehen in Österreich häufig auf Schenkungen oder Ankäufe aus dem 19. Jahrhundert zurück, einer Zeit, in der europäische Museen verstärkt archäologische Objekte aus Ägypten erwarben oder von Förderern und Reisenden geschenkt bekamen.