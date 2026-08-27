Rodauner Theater Sommer 2026 bringt Dürrenmatt, Molière und Rockmusical auf den Kirchenplatz

Der Rodauner Theater Sommer geht heuer von 27. August bis 5. September 2026 in seine nächste Runde. Fünf Produktionen und insgesamt zwölf Aufführungen stehen am Rodauner Kirchenplatz in Wien-Liesing auf dem Programm. Bei Schlechtwetter werden die Vorstellungen in den Neuen Burgsaal der Burg Perchtoldsdorf in Niederösterreich verlegt. Abendvorstellungen beginnen um 19.30 Uhr, Nachmittagsvorstellungen um 16.30 Uhr.

Fünf Produktionen zwischen Klassik und Musical

Im Zentrum des Programms steht Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“, inszeniert von Marcus Marschalek, der als Regisseur und Intendant der Produktion fungiert. Das Stück feierte vor mehr als 60 Jahren Uraufführung, die Originalfassung entstand Anfang der 1960er-Jahre.

Ebenfalls auf dem Spielplan steht Molières Komödie „Der Menschenfeind“, die mehr als 350 Jahre alt ist. Die Produktion entsteht in Zusammenarbeit mit dem Arte Faktum Kulturverein, Regie führt Luisa Stachowiak. Die Rolle der Célimène übernimmt Emily Busvine, die als FM4-Moderatorin und Greenroom-Gastgeberin beim Song Contest bekannt ist.

Mit „Lifelines“ ist zudem ein Rockmusical der Band Mykage Teil des Programms. Jonas Tonnhofer führt Regie, das Stück entsteht als Crossover mit dem Musikfestival Rock Rodaun. Für junges Publikum stehen zwei weitere Produktionen bereit: „Alle Kasperln“, entstanden in Zusammenarbeit mit dem MÖP Figurentheater, sowie „Bremer Stadtmusikanten – Sie sind wieder da“. Vor jeder Aufführung gibt es eine 15-minütige Stückeinführung.

Open-Air-Theater als sommerliche Kulturtradition

Freilufttheater an historischen oder dörflich geprägten Schauplätzen hat in Österreich eine lange Tradition. Plätze wie Kirchvorplätze oder Innenhöfe bieten grundsätzlich eine besondere Kulisse, bringen aber auch praktische Herausforderungen mit sich: Wetterabhängigkeit gehört zu den zentralen Planungsfaktoren solcher Veranstaltungen. Deshalb verfügen viele Open-Air-Bühnen über eine Ausweichmöglichkeit in einem überdachten Saal, um den Spielbetrieb bei Regen oder Sturm nicht unterbrechen zu müssen.

Auch die Programmgestaltung folgt bei vergleichbaren Sommertheatern oft einem ähnlichen Prinzip: Klassische Werke der Theaterliteratur werden mit zeitgenössischen Formaten wie Musicals oder generationsübergreifenden Familienstücken kombiniert. Damit sollen unterschiedliche Publikumsgruppen angesprochen werden, von Liebhabern klassischer Dramatik bis zu Familien mit Kindern. Stückeinführungen vor Vorstellungsbeginn sind bei solchen Produktionen ein verbreitetes Mittel, um dem Publikum historischen oder inhaltlichen Kontext zu einem Werk zu vermitteln, bevor die eigentliche Aufführung beginnt.

Die Kombination aus etablierten Bühnenklassikern wie Dürrenmatt und Molière und neu entwickelten Formaten wie einem Rockmusical spiegelt einen Ansatz wider, der bei regionalen Sommertheatern verbreitet ist: Bekannte Stoffe sichern ein verlässliches Publikumsinteresse, während neue Produktionen zusätzliche Impulse setzen und Kooperationen mit lokalen Kulturvereinen oder Musikprojekten ermöglichen.