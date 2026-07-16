Roxane Duran gibt Debüt als neue Buhlschaft bei Jedermann-Premiere in Salzburg

Jedermann-Premiere bei den Salzburger Festspielen mit neuen Besetzungen

Die Salzburger Festspiele eröffnen in der kommenden Woche. Den Auftakt bildet am Samstagabend die Premiere des „Jedermann“ am Domplatz in der Salzburger Altstadt.

Philipp Hochmair übernimmt dabei zum dritten Mal die Hauptrolle. Als neue Buhlschaft steht ihm die 33-jährige österreichisch-französische Schauspielerin Roxane Duran zur Seite. Sie ist die zweite Buhlschaft an seiner Seite – nach dem Abgang von Deleila Piasko. Erstmals war Duran am Mittwoch in dieser Rolle zu erleben.

Regisseur setzt auf Musik und Tanz

Regisseur Robert Carsen gestaltet die Szenen der Buhlschaft mit besonderem Gewicht auf Musik und Tanz. Der Tango nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Roxane Duran begann ihre Schauspielkarriere mit 16 Jahren in Michael Hanekes Film „Das weiße Band“. Seither ist sie vorwiegend in Film und Fernsehen tätig.

Weitere Neuzugänge im Ensemble

Daniela Ziegler ist neu im Ensemble und verkörpert Jedermanns Mutter. Meike Droste sprang kurzfristig in der Doppelrolle als Armer Nachbar und Jedermanns Werke ein.