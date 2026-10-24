Salzburg gründet neue Forschungseinrichtung zu Hormonen und psychischer Gesundheit

In Salzburg ist mit der „Hormonal Intelligence Initiative“ eine neue Forschungseinrichtung gegründet worden, die sich mit dem Einfluss von Hormonen auf die psychische Gesundheit befasst. Geleitet wird die Einrichtung von der Salzburger Neurowissenschaftlerin Belinda Pletzer. Aktuell zählt die Initiative sechs Mitarbeitende.

Neue Einrichtung mit Fokus auf hormonelle Umbruchphasen

Die Hormonal Intelligence Initiative widmet sich der Frage, wie hormonelle Veränderungen die Psyche beeinflussen können. Im Mittelpunkt stehen dabei Lebensphasen, in denen sich der Hormonhaushalt deutlich verändert, etwa während der Pubertät oder einer Schwangerschaft. Ziel ist es, mögliche Auswirkungen solcher Veränderungen besser zu verstehen und frühzeitig zu erkennen.

Die erste Studie der neuen Einrichtung widmet sich der Menopause. Dabei soll untersucht werden, welche Risikofaktoren für eine Depression bereits erkennbar sind, bevor eine Frau in die Wechseljahre kommt.

Belinda Pletzer hat sich bereits zuvor mit hormonellen Fragestellungen beschäftigt und den Einfluss der Antibabypille auf das Gehirn erforscht. Diese Forschung hat international Aufsehen erregt. Ihren Angaben zufolge hängt die Reaktion auf die Antibabypille vom jeweiligen Wirkstoff und von der Lebensphase ab, in der sie eingenommen wird. Die Reaktionen seien zudem sehr individuell und fielen von Person zu Person sehr unterschiedlich aus.

Hormonelle Umstellungen und psychische Gesundheit

Grundsätzlich gelten hormonelle Umstellungen im weiblichen Lebenszyklus als Phasen, in denen sich das Risiko für psychische Belastungen verändern kann. Dazu zählen neben der Pubertät und der Schwangerschaft auch die Zeit nach einer Geburt sowie die Wechseljahre. In solchen Phasen verändert sich der Spiegel verschiedener Hormone, etwa von Östrogen und Progesteron, was sich auf Hirnregionen auswirken kann, die an der Verarbeitung von Stimmung und Stress beteiligt sind.

Die Menopause markiert das Ende der fruchtbaren Lebensphase und geht mit einem allmählichen Rückgang der Östrogenproduktion einher. Üblicherweise berichten Frauen in dieser Zeit über körperliche Beschwerden wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen, in manchen Fällen aber auch über depressive Verstimmungen. Die Forschung versucht seit Längerem zu klären, warum manche Frauen in dieser Lebensphase stärker betroffen sind als andere und ob sich bestimmte Risikofaktoren bereits im Vorfeld feststellen lassen.

Auch hormonelle Verhütungsmittel wie die Antibabypille stehen seit Jahren im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Sie greifen in den natürlichen Hormonzyklus ein, indem sie den Eisprung unterdrücken. Da es zahlreiche unterschiedliche Präparate mit verschiedenen Wirkstoffkombinationen gibt, fallen die Auswirkungen auf Stimmung, Wohlbefinden oder kognitive Prozesse je nach Präparat und individueller Veranlagung unterschiedlich aus. Diese Vielschichtigkeit gilt in der Forschung als eine der größeren Herausforderungen, wenn es darum geht, allgemeingültige Aussagen zu treffen.

Neurowissenschaftliche Forschung zu Hormonen und psychischer Gesundheit setzt häufig auf bildgebende Verfahren, mit denen Veränderungen im Gehirn sichtbar gemacht werden können, sowie auf Langzeitbeobachtungen, bei denen Teilnehmerinnen über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Solche Studien ermöglichen es, hormonelle Schwankungen mit Veränderungen in Stimmung, Wahrnehmung oder Verhalten in Verbindung zu bringen und so ein genaueres Bild davon zu gewinnen, wie eng körperliche und psychische Prozesse miteinander verknüpft sind.