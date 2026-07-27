Salzburger Festspiele: Carmen-Premiere mit Asmik Grigorian begeistert ausverkauftes Publikum

Ausverkaufte Carmen-Premiere eröffnet die Opernsaison der Salzburger Festspiele

Bei den Salzburger Festspielen ist am Sonntagabend die erste große Opernpremiere der Saison über die Bühne gegangen. Gezeigt wurde George Bizets „Carmen“ im Großen Festspielhaus. Die Vorstellung war bereits vorab ausverkauft und mehrfach überbucht.

In der Titelrolle gab die litauische Sopranistin Asmik Grigorian ihr Debüt als Carmen. An ihrer Seite standen Jonathan Tetelman als Don José, Kristina Mkhitaryan als Micaela und Davide Luciano als Escamillo auf der Bühne.

Musikalische Leitung und Inszenierung

Die musikalische Leitung übernahm der griechische Dirigent Teodor Currentzis, der das Utopia Orchestra dirigierte. Für die Inszenierung verantwortlich zeichnete die Regisseurin Gabriela Carrizo, die argentinisch-italienischer Herkunft ist und aus Argentinien stammt. Carrizo ist Mitbegründerin der belgischen Tanztheater-Kompanie Peeping Tom. In ihrer Inszenierung setzte sie Tänzer ein, die die emotionalen Zustände der Protagonisten darstellten. Für das Bühnenbild war Christof Hetzer verantwortlich, das Lichtdesign stammt von Tom Visser.

Applaus für das Ensemble

Der in Chile geborene Tenor Jonathan Tetelman erhielt für seine Interpretation der Blumenarie Szenenapplaus. Auch Tetelman, Grigorian, Luciano und Mkhitaryan wurden im Laufe der Vorstellung mehrfach mit Szenenapplaus bedacht. Am Ende der Aufführung erntete das gesamte Ensemble minutenlangen Applaus und Bravo-Rufe. Nach Vorstellungsende lagen sich Grigorian und Tetelman lange in den Armen.

Bizets „Carmen“ wurde 1875 uraufgeführt und stieß damals auf gemischte Kritiken. Der Komponist selbst lebte von 1838 bis 1875.