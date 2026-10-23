Salzburger Festspiele schreiben kaufmännische Direktion neu aus – Millionen-Umbau im laufenden Betrieb als Herausforderung

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Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat die Position der kaufmännischen Direktion ausgeschrieben. Die Stelle wird ab 1. April 2027 für die Dauer von fünf Jahren neu besetzt, die Bewerbungsfrist endet am 24. November. Hintergrund ist das turnusmäßige Ende des Vertrags von Lukas Crepaz, der seit zehn Jahren im Amt ist und Ende März 2027 ausläuft.

Ausschreibung mit Blick auf Großprojekt am Festspielbezirk

Als zentrale Aufgabe der künftigen kaufmännischen Leitung nennt die Ausschreibung die umfassende Sanierung, Erneuerung und Erweiterung der Festspielhäuser bei laufendem Spielbetrieb. Das Vorhaben läuft unter dem Namen „Festspielbezirk 2030“. Für das Große Festspielhaus bedeutet das deutliche Einschränkungen: Im Jahr 2028 wird es nur eingeschränkt nutzbar sein, in den Jahren 2029 und 2030 steht es gar nicht zur Verfügung. Als Ersatzspielstätte für diesen Zeitraum wurde vor einer Woche die Salzburg Arena beim Messezentrum ausgewählt.

Die kaufmännische Direktion bildet im Direktorium der Salzburger Festspiele neben der Festspielpräsidentin und dem Intendanten den dritten Sitz. Crepaz hat den rund 400 Millionen Euro schweren Umbau der Festspielhäuser acht Jahre lang vorbereitet. In der Planung der zweiten, bislang noch nicht vollständig ausfinanzierten Bauphase muss mit rund 86 Millionen Euro weniger ausgekommen werden als ursprünglich vorgesehen.

Karoline Edtstadler (ÖVP), die den Vorsitz des Festspielkuratoriums innehat, hatte im Sommer einen Kostendeckel für das Gesamtprojekt angekündigt. Nach einem Treffen zwischen Crepaz und Mitgliedern des Kuratoriums Mitte September kamen Gerüchte auf, wonach eine neuerliche Bewerbung von Crepaz auf der Kippe stehe. Eine entsprechende Anfrage der Austria Presseagentur ließ Crepaz bis Freitagabend unbeantwortet.

Finanzierung von Großbauprojekten im Kulturbereich

Bei umfangreichen Bau- und Sanierungsvorhaben im Kulturbetrieb sind Kostenentwicklungen über lange Planungszeiträume hinweg eine wiederkehrende Herausforderung. Projekte dieser Größenordnung erstrecken sich häufig über mehrere Jahre und werden in Bauabschnitte gegliedert, deren spätere Phasen zum Zeitpunkt des Planungsbeginns oft noch nicht vollständig finanziell abgesichert sind. Verändern sich politische Vorgaben, etwa durch festgelegte Kostenobergrenzen, kann dies Anpassungen bei Umfang, Zeitplan oder Ausstattung einzelner Bauabschnitte notwendig machen.

Für Spielstätten, die während laufender Bauarbeiten nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sind, ist die Organisation von Ersatzspielstätten ein üblicher Bestandteil der Planung. Solche Ausweichlösungen müssen hinsichtlich Kapazität, technischer Ausstattung und Erreichbarkeit den Anforderungen des jeweiligen Festival- oder Spielbetriebs entsprechen, damit der reguläre Programmablauf möglichst ohne größere Einschränkungen fortgeführt werden kann.

Die kaufmännische Leitung großer Kulturinstitutionen trägt in solchen Konstellationen grundsätzlich eine zentrale Verantwortung für die wirtschaftliche Steuerung des laufenden Betriebs ebenso wie für die Koordination umfangreicher Bauvorhaben. Dazu gehören üblicherweise die Abstimmung mit politischen Gremien und Aufsichtsstrukturen, die Überwachung der Budgetentwicklung sowie die Planung von Ausweichszenarien für den Fall, dass reguläre Spielstätten vorübergehend nicht zur Verfügung stehen.

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