Salzburger Haus der Natur zeigt erstmals Europasaurus-Ausstellung in Österreich

Haus der Natur zeigt erstmals Europasaurus-Ausstellung in Österreich

Das Haus der Natur in Salzburg ist österreichweit das erste Museum, das den Europasaurus in einer Ausstellung präsentiert. Die Eröffnung fand am Donnerstagabend, dem 9. Juli 2026, statt.

Der Europasaurus war ein langhalsiger, pflanzenfressender Dinosaurier, der sich auf vier Beinen fortbewegte. Er lebte vor rund 154 Millionen Jahren und erreichte im ausgewachsenen Zustand eine Größe von knapp drei Metern.

Fossilien aus Niedersachsen

Die wissenschaftliche Grundlage der Ausstellung bilden Funde aus dem Kalksteinbruch Langenberg bei Goslar in Niedersachsen. Dort wurden die Fossilien im Jahr 1998 entdeckt. Seither haben Forscher über 1.300 Knochen von mindestens 21 Tieren geborgen.

Österreichische Fundstücke ergänzen die Schau

Neben den Exponaten aus Niedersachsen zeigt die Ausstellung auch Fossilienfunde aus Österreich. Darunter befindet sich ein Fischsaurierfund aus der Glasenbachklamm. Kuratorin der Ausstellung ist Anka Müller, Direktor des Hauses der Natur ist Robert Lindner.