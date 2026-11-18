Der Salzburger Kunstverein zeigt im Künstlerhaus noch bis Sonntag seine aktuelle Jahresausstellung mit dem Titel „HER“. Sämtliche Werke im großen Ausstellungsraum stammen von Kunstschaffenden, die in Salzburg leben oder dort ihre Wurzeln haben. Zu den gezeigten Positionen zählen Arbeiten von Julian Siffert, Maria Nalbantova, Renate Hausenblas und Sarah Mühlbacher. Zusätzlich erhält Peter Schreiner, Gewinner des Landesförderpreises aus dem Vorjahr, eine eigene Schau im Künstlerhaus.

Klangobjekte, Haare und gestickte Bettlaken

Julian Siffert zeigt in der Ausstellung eine Arbeit mit kleinen Schellen, die auf dem Boden verstreut liegen. Bei jedem Schritt durch den Raum sind dadurch Schellen zu hören: Die kleinen Objektskulpturen setzen sich in Bewegung und erzeugen Geräusche, sobald sich Besucherinnen und Besucher ihnen nähern. Die Arbeit verbindet damit die visuelle Wahrnehmung der Ausstellung mit einer akustischen Ebene.

Maria Nalbantova präsentiert einen überdimensionalen Kamm, der mit echten Haaren versehen ist. In der Ausstellung ist außerdem ein Video zu sehen, das sich mit amerikanischen Träumen und Wahnvorstellungen auseinandersetzt.

Renate Hausenblas zeigt das Werk „Unsichtbare Arbeiten“. Es besteht aus vier Bettlaken mit gestickten Motiven. Zu sehen sind darauf eine Waschmaschine, ein Spiel, ein Kalender und ein Computer. Die Stickereien verweisen auf Tätigkeiten und Gegenstände des Alltags, die in gestickter Form auf textilem Untergrund festgehalten werden.

Sarah Mühlbacher, die aus Obertrum im Flachgau stammt, ist mit zwei bildnerischen Werken vertreten. Peter Schreiner, der im Vorjahr mit dem Landesförderpreis ausgezeichnet wurde, erhält im Rahmen der Jahresausstellung eine eigene Schau im Künstlerhaus. Michaela Lederer, die beim Salzburger Kunstverein arbeitet, ist in die Organisation der Ausstellung eingebunden.

Eine der ältesten Institutionen für zeitgenössische Kunst

Der Salzburger Kunstverein besteht seit 1844 und zählt zu den ältesten und renommiertesten Adressen Österreichs für zeitgenössische Kunst. Grundsätzlich verstehen sich Kunstvereine dieser Art als Plattformen, die zeitgenössisches Schaffen sichtbar machen und einem breiten Publikum zugänglich halten. Üblicherweise übernehmen solche Einrichtungen neben der reinen Ausstellungstätigkeit auch eine Vermittlerrolle zwischen Kunstschaffenden und Öffentlichkeit, etwa durch die Organisation von Jahresausstellungen, die bewusst einen Querschnitt aktueller Positionen zeigen sollen.

Jahresausstellungen dienen bei vergleichbaren Institutionen häufig dazu, regionale Kunstszenen zu bündeln und unterschiedliche künstlerische Handschriften nebeneinander zu präsentieren. Dabei treffen oft installative, textile, skulpturale und filmische Arbeiten aufeinander, wie es auch bei der aktuellen Schau im Künstlerhaus der Fall ist. Das Künstlerhaus selbst dient in Salzburg seit Langem als zentraler Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst und wird regelmäßig für derartige Großformate genutzt.

Landesförderpreise, wie ihn Peter Schreiner im Vorjahr erhalten hat, sind in Österreich ein verbreitetes Instrument der Kulturförderung. Sie sollen künstlerischen Nachwuchs oder besonders anerkannte Positionen innerhalb eines Bundeslandes sichtbar machen. Die damit verbundene Vergabe einer eigenen Ausstellungsfläche, wie sie Schreiner nun im Rahmen der Jahresausstellung erhält, ist bei solchen Auszeichnungen ein häufig genutztes Mittel, um die prämierten künstlerischen Arbeiten einem größeren Publikum vorzustellen.