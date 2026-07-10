Salzburger Straßentheater tourt mit Komödie über Lotto-Millionär durch alle Bezirke

Salzburger Straßentheater zeigt französische Komödie „Nein zum Geld!“

Das Salzburger Straßentheater bringt in diesem Sommer die französische Komödie „Nein zum Geld!“ auf die Bühne. Das Stück stammt von der französischen Autorin Flavia Coste und ist ihr erstes Theaterstück. Inszeniert wurde es von Schauspieler und Regisseur Georg Clementi.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Architekt Richard Carré, der 162 Millionen Euro im Lotto gewinnt – das Geld jedoch bewusst nicht abholt. Schauspieler Alex Linse ist ebenfalls Teil der Produktion.

42 Vorstellungen bis Anfang August

Bis zum 2. August 2026 sind insgesamt 42 Vorführungen geplant. Die Vorstellungen finden teils zweimal täglich an unterschiedlichen Orten statt und führen durch alle Bezirke Salzburgs. Bei Vorstellungen auf dem Land zählen die Aufführungen teils bis zu 500 Zuschauer.

Veranstalter ist die Salzburger Kulturvereinigung, deren künstlerischer Leiter Benjamin Schmid ist. Das Straßentheater tourt seit 53 Jahren jeden Sommer durch Salzburg und bietet ein kostenloses Alternativprogramm zu den Festspielen – der Eintritt ist frei.