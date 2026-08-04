Salzburgerin hortet 300 Festspiel-Kostüme in ihrem Keller

Salzburgerin sammelt seit Jahrzehnten Kostüme der Festspiele

Angelika Bamer-Ebner besitzt mittlerweile rund 300 Kostüme aus Produktionen der Salzburger Festspiele. Den Grundstein für ihre Sammlung legte eine Fernsehübertragung der Zauberflöte, die sie im Alter von sieben Jahren sah.

Ihr erstes Festspielkostüm erhielt Bamer-Ebner mit 15 Jahren von ihren Eltern. Seither kauft sie jedes Jahr beim Abverkauf der Festspielkostümabteilung ein.

Historische Gewänder aus Oper und Schauspiel

Die Sammlung umfasst historische Kostüme sowohl aus Opernproduktionen als auch aus Schauspielinszenierungen. Aufbewahrt werden die Stücke in Kellerräumen im Hause Ebner an der salzburgisch-bayerischen Grenze.

Unter den Kostümen befinden sich Stücke, die von Klaus Maria Brandauer und Curd Jürgens getragen wurden. Ein Kostüm stammt aus Brandauers Auftritt als Jedermann. Jedes Kostüm trägt ein Etikett mit Angaben zu Name, Rolle und Produktion.

Jährlicher Abverkauf tausender Kostüme

Die Salzburger Festspiele verkaufen jedes Jahr tausende ausgemusterte Kostüme. Im Jahr 2025 wurden auf diesem Weg rund 6.000 Kostüme abgegeben.