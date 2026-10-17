Sammlung Hans Bäumler in Hohenems erhält erstmals Österreichisches Museumsgütesiegel

Die Sammlung Hans Bäumler in Hohenems ist erstmals mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet worden. Das Gütesiegel wird an Museen vergeben, die das kulturelle Erbe bewahren und ihren Besucherinnen und Besuchern ein herausragendes Museumserlebnis bieten. Damit zählt die Sammlung Hans Bäumler nun zu insgesamt 19 Museen in Vorarlberg, die diese Auszeichnung tragen.

Auszeichnung für das Hohenemser Haus

Museumsleiter Stefan Jielg steht an der Spitze der Sammlung Hans Bäumler, die sich in der ehemaligen Anzugfertigung der Firma Bäumler in Hohenems befindet. Hans Bäumler hatte die Sammlung 2019 ins Leben gerufen. Sie umfasst mehr als 100 Kunstwerke und über 600 Naturobjekte aus seinem Privatbesitz. Zu den Gemälden zählen Werke von Spitzweg, Waldmüller, Monet, Renoir, Gauguin, Liebermann, Corinth, Macke, Marc, Pechstein und Picasso.

Das Haus pflegt zudem eine Kooperation mit dem MAK Wien. Im Vorjahr zeigte die Sammlung die Sonderausstellung „Gustav Klimt und Vorarlberg“. Aktuell ist bis zum 6. Jänner 2027 die Ausstellung „Grüne Kuh und Ziegenbock. Das große Tier-ABC“ zu sehen, in der auch ein erstmals gezeigtes Gemälde von Rudolf Wacker präsentiert wird. Neben den Ausstellungen bietet die Sammlung Hans Bäumler Führungen, Kunst-Workshops für Schulklassen sowie spezielle Rundgänge für Menschen mit Demenz an.

Neben der Sammlung Hans Bäumler gehören unter anderem das vorarlberg museum in Bregenz, das Frauenmuseum in Hittisau und das Schattenburgmuseum in Feldkirch zu den 19 mit dem Gütesiegel ausgezeichneten Häusern in Vorarlberg.

Qualitätskriterien für Museen in Österreich

Das Österreichische Museumsgütesiegel ist ein bundesweites Qualitätszeichen, mit dem Museen für ihre Arbeit in Bereichen wie Sammlungspflege, Vermittlung und Besucherservice ausgezeichnet werden. Derzeit sind in Österreich 319 Museen mit dem Siegel versehen. Die Auszeichnung wird mit einer Geltungsdauer von fünf Jahren verliehen und kann nach Ablauf dieser Frist erneut beantragt und verlängert werden.

Grundsätzlich dient ein solches Gütesiegel Besucherinnen und Besuchern als Orientierung, welche Häuser bestimmte fachliche Standards erfüllen. Für die Museen selbst ist die Auszeichnung häufig auch mit einem höheren Bekanntheitsgrad und einer stärkeren Vernetzung mit anderen Kultureinrichtungen verbunden, etwa im Rahmen von Kooperationen oder gemeinsamen Ausstellungsprojekten, wie sie auch zwischen regionalen Sammlungen und größeren Häusern in Wien bestehen können.