Seltene Wildtiere vor den Toren Wiens: Fotograf dokumentiert gefährdete Arten im Regionalpark DreiAnger

Wildtierfotograf dokumentiert seltene Arten im Wiener Regionalpark DreiAnger

Im Regionalpark DreiAnger im Norden Wiens sind in den vergangenen Monaten Aufnahmen seltener Tierarten entstanden. Der Wildtierfotograf Alexander Längauer, der beruflich als IT-Projektleiter tätig ist, hält seine Beobachtungen seit Mai auf dem Blog 3Anger.at fest.

Der Regionalpark DreiAnger wurde 2017 gegründet und verbindet die Gebiete Stammersdorf im 21. Bezirk, Süßenbrunn im 22. Bezirk sowie die Gemeinde Gerasdorf. Zum Gebiet gehört auch der Norbert-Scheed-Wald, der zwischen Breitenlee und Essling liegt und als in die Steppe gepflanzter Wald angelegt wurde.

Seltene Sichtungen im Gebiet Breitenlee

Zu den Aufnahmen Längauers zählt eine weiße Hirschkuh, die er in einem Maisfeld im Gebiet Breitenlee fotografierte. Zudem gelang ihm die Dokumentation von zwei Rohrweihen während der Balz. Dabei krallen sich die Vögel in der Luft zusammen, trudeln gemeinsam nach unten und lösen sich erst kurz vor dem Boden wieder. Nach Angaben von BirdLife Österreich gibt es in Österreich nur zwischen 350 und 500 Brutpaare der Rohrweihe, die als stark gefährdet eingestuft wird.

Eine weitere Aufnahme zeigt einen Zwergadler. Diese Art gilt in Österreich als ausgestorben beziehungsweise verschollen.