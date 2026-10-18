Shakespeare-Klassiker in Linz: Romeo und Julia mit zeitloser Inszenierung am Schauspielhaus

Am Samstagabend hatte „Romeo und Julia“ im Linzer Schauspielhaus Premiere. David Bösch, Schauspielchef des Hauses, hat die Inszenierung des Shakespeare-Klassikers übernommen. Die Hauptrollen übernehmen Lukas Spinka als Romeo und Gemma Vannuzzi als Julia.

Neubesetzung in der Titelrolle

Für Lukas Spinka ist die Premiere zugleich sein Einstand am Landestheater Linz. Gemma Vannuzzi spielt mit der Julia ihre erste große Hauptrolle im Schauspiel. Sebastian Hufschmidt verkörpert in der Inszenierung Julias Vater. Für die Bühnengestaltung zeichnet Volker Hintermeier verantwortlich. Die Szenerie auf der Bühne ist zeitlos gehalten und ordnet die Handlung keiner bestimmten Epoche zu. An einzelnen Stellen durchbricht die Inszenierung die vierte Wand zwischen Bühne und Publikum. Die Produktion ist zu Beginn der laufenden Spielzeit am Linzer Schauspielhaus angesetzt.

Ein Stoff mit langer Bühnentradition

„Romeo und Julia“ gehört zu den meistgespielten Werken William Shakespeares und wird seit Jahrhunderten an Theatern in unterschiedlichsten Fassungen inszeniert. Die Geschichte der beiden Liebenden aus verfeindeten Familien bietet Regisseurinnen und Regisseuren traditionell großen Spielraum für eigene Lesarten, sei es durch die zeitliche Verortung, die Bühnengestaltung oder den Umgang mit der Sprache der Vorlage. Eine zeitlose Bühnenausstattung, wie sie bei vergleichbaren Inszenierungen häufig gewählt wird, verzichtet bewusst auf historische Kostüme oder konkrete Jahreszahlen, um den Konflikt zwischen den Familien losgelöst von einer bestimmten Epoche erzählen zu können.

Auch der Einsatz von Durchbrechungen der vierten Wand ist im zeitgenössischen Sprechtheater ein verbreitetes gestalterisches Mittel. Dabei wenden sich Figuren direkt an das Publikum oder beziehen den Zuschauerraum unmittelbar in das Bühnengeschehen ein. Üblicherweise soll dadurch die Distanz zwischen Handlung und Publikum verringert und die emotionale Nähe zu den Figuren verstärkt werden.

Für Ensemblemitglieder markiert eine Premiere wie jene am Linzer Schauspielhaus oft einen wichtigen Karriereschritt. Ein erster Auftritt an einem neuen Haus gilt in der Theaterwelt grundsätzlich als bedeutender Moment, da er zeigt, wie sich eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in ein bestehendes Ensemble einfügt. Ähnliches gilt für die Übernahme einer ersten großen Hauptrolle im Schauspielbereich, die häufig als Startpunkt für weitere zentrale Rollen am jeweiligen Theater gesehen wird.