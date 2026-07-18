Shakespeares Sommernachtstraum kommt nach Stockerau

Festspiele Stockerau zeigen Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“

Die Festspiele Stockerau im Bezirk Korneuburg bringen William Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“ auf die Bühne. Die Aufführungen finden ab 30. Juli 2026 am Dr.-Karl-Renner-Platz in Stockerau statt und laufen bis 23. August 2026.

Intendant Christian Spatzek übernimmt bei dieser Produktion auch die Regie. Das Bühnenbild gestaltet Manfred Waba. Gespielt wird auf einer Drehbühne am Dr.-Karl-Renner-Platz.

Besetzung

Zur Besetzung gehören Caroline Vasicek, Susanna Hirschler, Michelle Härle, Christoph Fälbl, Andreas Lust, Reinhard Nowak, Peter Josch, Franz Suhrada, Peter Windhofer und Fabian Spatzek.

Spielplan

Vorstellungen finden donnerstags bis samstags jeweils um 19.30 Uhr sowie sonntags um 18.30 Uhr statt. Am 8. August 2026 wird die Sendung „Theaterfest“ auf ORF2-N ausgestrahlt.