Skiopening Schladming: Headliner wird heute um 11 Uhr enthüllt

Schladming bereitet Skiopening vor: Künstler wird um 11.00 Uhr bekanntgegeben

In Schladming steht die alljährliche Eröffnung der Wintersaison bevor. Wer beim diesjährigen Skiopening auf der Planai auftreten wird, soll um 11.00 Uhr bekanntgegeben werden. Die Präsentation wird im Livestream übertragen.

Im Vorjahr hatten die Backstreet Boys das Skiopening bestritten und dabei rund 50.000 Fans angezogen. In den Jahren zuvor standen bereits Robbie Williams, Sting, Simply Red und Bryan Adams bei der Veranstaltung auf der Bühne.

Bedeutung für die Region

Das Skiopening gilt als wirtschaftlich relevanter Termin für die Region Schladming-Dachstein. Die regionale Wertschöpfung durch die Veranstaltung wird auf rund acht Millionen Euro geschätzt, der Werbewert auf beinahe sechs Millionen Euro.