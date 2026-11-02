Spillerner Verein bringt Jung und Alt beim Brettspielen zusammen

In Spillern trifft sich einmal im Monat eine Gruppe von Brettspiel-Begeisterten zum gemeinsamen Spielen. Organisiert werden die Treffen vom Verein „Bewahrer imaginärer Welten“, der seit 2008 besteht und mittlerweile rund 40 Mitglieder zählt. Die Teilnehmer kommen aus der näheren Umgebung, aber auch aus Wien und dem Waldviertel angereist.

Spieleabende mit Jung und Alt in Spillern

Bei den monatlichen Zusammenkünften des Vereins sind nicht nur Erwachsene vertreten: Auch Kinder und Jugendliche nehmen regelmäßig teil. Die jüngeren Gäste spielen im Erdgeschoss, während sich die älteren Mitglieder im Keller versammeln. Die Spiele bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei in der Regel selbst mit.

Obmann des Vereins ist Martin Brunnhuber. Zu den jungen Mitgliedern zählt der elfjährige Benjamin, der bei einem Besuch von noe.ORF.at erklärte, Brettspiele deshalb gut zu finden, weil man dabei nicht auf das Handy schaue. Der siebenjährige David, der den Verein ebenfalls besucht, begründete seine Vorliebe für Brettspiele damit, dass die meisten davon in fremden Welten spielen.

Manuela Weinzinger sieht in den Spieletagen einen pädagogischen Wert. Martin Brunnhuber äußerte zudem, dass der aktuelle Trend zum Brettspiel darauf zurückzuführen sei, dass viele Menschen weg von den digitalen Medien wollten.

Brettspiele zwischen analoger Geselligkeit und digitalem Alltag

Brettspiele gelten traditionell als eine Form der Freizeitgestaltung, bei der mehrere Personen an einem Tisch zusammenkommen und sich über einen längeren Zeitraum auf ein gemeinsames Spielgeschehen konzentrieren. Anders als bei vielen digitalen Anwendungen steht dabei meist der direkte Austausch zwischen den Mitspielenden im Vordergrund, etwa durch Absprachen, Verhandlungen oder gemeinsames Taktieren.

In den vergangenen Jahren ist in Teilen der Gesellschaft ein verstärktes Interesse an solchen analogen Spielformaten zu beobachten. Vereine und Spielegruppen bieten dafür einen organisatorischen Rahmen, der über das private Spielen im kleinen Kreis hinausgeht. Durch feste Termine und einen festen Treffpunkt entsteht eine verlässliche Struktur, die es auch Neueinsteigern erleichtert, Anschluss an eine bestehende Gruppe zu finden.

Für Kinder und Jugendliche bieten Brettspiele grundsätzlich die Möglichkeit, soziale Kompetenzen wie Geduld, Regelverständnis oder den Umgang mit Gewinnen und Verlieren einzuüben. Gleichzeitig erfordern viele Spiele strategisches Denken oder Kombinationsfähigkeit, was ihnen häufig auch einen Lerneffekt zuschreibt. Diese Aspekte werden in der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen regelmäßig als Argument für die Förderung von Brettspielangeboten angeführt.

Die Bandbreite an verfügbaren Brettspielen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erweitert. Neben klassischen Gesellschaftsspielen haben sich zahlreiche komplexere Varianten etabliert, die oft in fantastischen oder historischen Szenarien angesiedelt sind. Solche thematischen Welten sprechen unterschiedliche Altersgruppen an und tragen dazu bei, dass sich sowohl jüngere als auch ältere Spielerinnen und Spieler in eigenen Spielrunden wiederfinden.