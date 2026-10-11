Standing Ovations im Brucknerhaus: Franz Welser-Möst dirigiert Cleveland Orchestra zum letzten Mal auf Europa-Tournee

Franz Welser-Möst ist im Brucknerhaus Linz mit Standing Ovations verabschiedet worden. Der gebürtige Oberösterreicher dirigierte dort das Cleveland Orchestra im Rahmen von dessen letzter Europa-Tournee unter seiner Leitung. Das Konzert war Teil des diesjährigen Brucknerfestes. Welser-Möst wird die Leitung des US-Orchesters 2027 abgeben, nachdem er die Position seit 25 Jahren innehat.

Ehrenzeichen und ein besonderes Konzertprogramm

Im Rahmen des Abends wurde Franz Welser-Möst mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, überreicht wurde sie von Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Auf dem Programm standen Wolfgang Amadé Mozarts Symphonie Nr. 34, das Werk „Intensity“ von Bernd Richard Deutsch sowie Richard Strauss’ „Symphonia domestica“. „Intensity“ war 2020 eigens für das Cleveland Orchestra entstanden.

Für Welser-Möst hat das Brucknerhaus eine persönliche Vorgeschichte. Er besuchte das Linzer Musikgymnasium in jenem Jahr, in dem das Haus eröffnet wurde. Im Januar 1979 erlebte er dort ein Konzert der Wiener Philharmoniker unter Claudio Abbado, bei dem Lucia Popp sang. Welser-Möst hatte kurz zuvor einen schweren Autounfall erlitten und verfolgte das Konzert mit eingegipstem Oberkörper.

25 Jahre an der Spitze des Cleveland Orchestra

Welser-Möst ist seit 2002 Musikdirektor des Cleveland Orchestra. Mit seinem Abschied 2027 wird er der am längsten amtierende Musikdirektor in der Geschichte des Orchesters sein. In seiner Amtszeit dirigierte er mehr als 1.200 Konzerte. Mehr als die Hälfte der Orchestermitglieder und drei Viertel der Stimmführer wurden von ihm selbst berufen.

Unter seiner Leitung standen 23 Opernproduktionen, sechs davon Werke von Richard Strauss. Welser-Möst begleitete zudem die Uraufführungen von fast 30 zeitgenössischen Kompositionen und veröffentlichte mit dem Cleveland Orchestra Einspielungen von mehr als 50 Werken. Insgesamt war er 41 Jahre in leitenden musikalischen Funktionen tätig. Nach eigenen Angaben hat er seiner Frau versprochen, künftig weniger zu arbeiten.

Das Brucknerhaus als Ort großer Orchestergastspiele

Das Brucknerhaus in Linz zählt seit seiner Eröffnung zu den zentralen Konzerthäusern Österreichs für internationale Orchestergastspiele. Grundsätzlich bietet ein solcher Saal mit entsprechender Akustik und Kapazität die Voraussetzung dafür, dass renommierte Klangkörper wie Spitzenorchester aus Europa und Nordamerika regelmäßig dort auftreten. Das Brucknerfest, in dessen Rahmen das Konzert stattfand, ist ein wiederkehrender Programmschwerpunkt des Hauses, der jährlich zahlreiche Orchester, Solisten und Dirigenten nach Linz bringt.

Die Position eines Musikdirektors bei einem großen amerikanischen Orchester wie dem Cleveland Orchestra umfasst üblicherweise weit mehr als das Dirigieren einzelner Konzerte. Zu den Aufgaben gehören in der Regel die künstlerische Programmplanung über mehrere Spielzeiten hinweg, die Mitwirkung bei der Berufung neuer Orchestermitglieder und Stimmführer sowie die Begleitung von Aufnahmeprojekten und Opernproduktionen. Lange Amtszeiten in einer solchen Funktion gelten in der klassischen Musikwelt als vergleichsweise selten, da sie ein kontinuierliches Vertrauensverhältnis zwischen Dirigent, Orchester und Trägerorganisation voraussetzen.

Auszeichnungen wie das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich werden an Persönlichkeiten verliehen, die sich über einen längeren Zeitraum in besonderem Maße um das Land verdient gemacht haben. Die Verleihung erfolgt durch den Bundespräsidenten, die Überreichung kann je nach Anlass auch durch Vertreter der Landesebene erfolgen, wie es bei diesem Konzert im Brucknerhaus der Fall war.