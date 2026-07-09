Starnacht am Wörthersee startet Samstag – 13.000 Gäste und Liveübertragung erwartet

Starnacht am Wörthersee: Alles bereit für die Liveshow am Samstag

Die Starnacht am Wörthersee findet am Samstag in der Ostbucht statt. Rund 13.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Die Show wird ab 20.15 Uhr live in ORF 2 übertragen.

Am Donnerstag wurden die letzten Aufbauarbeiten abgeschlossen, am Freitag findet die Generalprobe statt. Für die Produktion werden etwa drei Kilometer Kabel verlegt und 14 Kameras eingesetzt. Insgesamt arbeiten 350 Menschen im Hintergrund der Veranstaltung.

Auftritte und Team

Zu den bestätigten Auftretenden zählen Christine Stürmer, der Popsänger Kamrad sowie Beatrice Egli. Als Showproduzent ist Marvin Dietmann verantwortlich, die Regie übernimmt Karin Tschabuschnig. Veranstalter der Starnacht ist Gerfried Zmölnig.

Tickets und Anreise

Für beide Shows sind noch Tickets erhältlich. Diese gelten gleichzeitig als Fahrkarte für Busse in Klagenfurt. Wer mit dem Auto anreist, muss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen.