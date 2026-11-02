Steiermark zeichnet Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl mit Literaturpreis aus

Das Land Steiermark zeichnet die Schriftstellerin Natascha Gangl mit dem Literaturpreis des Landes Steiermark aus. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 9. November in Graz überreicht. Gangl, die in der Steiermark geboren wurde, hatte 2025 bereits den Ingeborg-Bachmann-Preis für ihren Text „DA STA“ gewonnen.

Literaturpreis für Natascha Gangl

Der Literaturpreis des Landes Steiermark wird alle zwei Jahre für eine herausragende literarische Leistung an Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zur Steiermark vergeben. Mit Natascha Gangl geht die Auszeichnung in diesem Jahr an eine Autorin, die zuletzt durch ihren Erfolg beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb überregionale Aufmerksamkeit erhalten hat. Sie folgt auf Bodo Hell und Radka Denemarková, die den Preis in vorangegangenen Vergaberunden erhalten hatten.

Neben dem Literaturpreis werden bei der Veranstaltung in Graz weitere Auszeichnungen des Landes vergeben. Maria Hofer erhält den Peter-Rosegger-Literaturpreis für ihr literarisches Debüt „Arsen“. Katrin Plavčak wird mit dem Würdigungspreis für bildende Kunst geehrt. Der Opernsänger Wilfried Zelinka erhält den Großen Interpretationspreis des Landes Steiermark. Marko Ciciliani wird mit dem Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis 2026 ausgezeichnet.

Förderung kultureller Leistungen im Land

Landesweite Kulturpreise wie jene der Steiermark dienen üblicherweise dazu, künstlerische Leistungen sichtbar zu machen, die in besonderer Weise mit der jeweiligen Region verbunden sind. Dabei werden häufig unterschiedliche Sparten berücksichtigt, etwa Literatur, bildende Kunst, Musik und Komposition, um die Bandbreite des kulturellen Schaffens eines Bundeslandes abzubilden. Die Vergabe in mehrjährigem Rhythmus, wie sie beim Literaturpreis des Landes Steiermark mit einer Vergabe alle zwei Jahre üblich ist, soll in der Regel sicherstellen, dass die Auszeichnung mit einer über einen längeren Zeitraum gewachsenen künstlerischen Leistung verknüpft werden kann.

Bei vergleichbaren Landespreisen spielt der Bezug zur Region meist eine zentrale Rolle für die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger. Das kann sich durch den Geburtsort, den Wohnsitz oder thematische Bezüge im künstlerischen Werk ergeben. Eine solche Verbindung zur Steiermark wird bei Natascha Gangl durch ihre Geburt im Bundesland hergestellt. Öffentliche Preisverleihungen wie die in Graz geplante Veranstaltung bieten zudem die Gelegenheit, mehrere Auszeichnungen unterschiedlicher Kunstsparten im Rahmen eines gemeinsamen Festakts zu würdigen und damit die kulturelle Bandbreite eines Bundeslandes in einer einzelnen Veranstaltung sichtbar zu machen.