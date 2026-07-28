Stift Klosterneuburg zeigt historische Landkarten von Isidor von Sevilla bis zur Polarexpedition

Stift Klosterneuburg zeigt Jahresausstellung zu historischen Landkarten und Reisen

Im Stift Klosterneuburg ist die diesjährige Jahresausstellung unter dem Titel „Karten auf den Tisch“ eröffnet worden. Sie widmet sich historischen Landkarten sowie unterschiedlichen Formen des Reisens und ist in der Sala Terrena des Stifts zu sehen.

Kuratiert wird die Schau von Edith Kapeller. Die gezeigten Objekte stammen fast ausschließlich aus den eigenen Beständen des Stifts Klosterneuburg.

Von historischen Handschriften bis zur digitalen Weltkarte

Zu den ausgestellten Objekten zählt eine Handschrift aus dem elften Jahrhundert mit den „Etymologiae“ des Isidor von Sevilla. Ergänzt wird die historische Sammlung durch eine interaktive digitale Karte, die Problematiken der Weltkartografie aufzeigt.

Ein eigener Ausstellungsbereich ist der Österreichisch-Ungarischen Nordpolarexpedition gewidmet, die auch als Payer-Weyprecht-Expedition bekannt ist. Sie wurde 1872 unter der Leitung von Carl Weyprecht und Julius Payer begonnen und endete 1874. Eine weitere Vitrine widmet sich Ida Pfeiffer, die als alleinreisende Frau den Orient erkundete.

Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert

Die Ausstellung zeigt auch zwei Tagebücher von Chorherren aus dem Jahr 1835, die von einer 42 Tage dauernden Reise nach München berichten. Die beiden Chorherren, Maximilian Fischer und Albin Bukowsky, nutzten dabei unter anderem die Pferde-Eisenbahn von Wels nach Linz. Fischer schrieb begeistert über dieses Verkehrsmittel, während Bukowsky sich davon abgestoßen zeigte.

Ein weiteres Exponat betrifft die Klosterneuburger Dienstmagd Anna Wappler, die im 19. Jahrhundert für einen eintägigen Ausflug nach Wien einen Reisepass mit detaillierter Personenbeschreibung benötigte.

Die Ausstellung „Karten auf den Tisch“ im Stift Klosterneuburg läuft bis Mitte November 2026.