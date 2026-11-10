Stift Kremsmünster feiert 2027 sein 1.250-jähriges Bestehen mit Festgottesdiensten und neuer Ausstellung

Das Benediktinerstift Kremsmünster bereitet sich auf sein 1.250-jähriges Bestehen vor. Das 777 vom Bayernherzog Tassilo III. gegründete Kloster feiert das Jubiläum 2027 unter dem Motto „Gottsuche seit 1.250 Jahren“. Das Jubiläumsjahr wird am 11. Dezember 2026 offiziell eröffnet, den Auftakt bildet ein feierliches Pontifikalrequiem, das Diözesanbischof Manfred Scheuer um 10:00 Uhr zelebriert.

Auftakt mit Requiem und neuem Besucherzentrum

Mit dem Pontifikalrequiem am 11. Dezember 2026 beginnt die Reihe der Veranstaltungen zum Jubiläum. Nur wenige Tage später, am 18. Dezember 2026, wird der neu gestaltete Klosterladen eröffnet. Er soll künftig nicht nur als Verkaufsstelle, sondern auch als Besucherzentrum des Stifts dienen.

Im weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres folgen zusätzliche Angebote für Besucherinnen und Besucher. Ab April 2027 wird die barrierefreie Ausstellung „Spurensuche durch 1250 Jahre gelebte Geschichte“ gezeigt. Zu den Sehenswürdigkeiten des Stifts zählen der historische Fischkalter, die Stiftsbibliothek, die Wunderkammer sowie der Tassilo-Liutpirc-Kelch. Geplant sind zudem Führungen durch die historische Sternwarte des Klosters.

Stiftsfest mit Erzbischof Grünwidl und Uraufführung

Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das große Stiftsfest am 10. und 11. Juli 2027. Zum Auftakt feiert der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl einen Festgottesdienst, bei dem eine eigens komponierte Jubiläumsmusik uraufgeführt wird.

Bereits am 23. April 2027 wird anlässlich des Jubiläums eine Sonderbriefmarke herausgegeben. An diesem Tag sind im Stift zudem ein Sonderpostamt sowie eine Briefmarkenausstellung geplant. Begleitend zum Jubiläum erscheint außerdem eine Festschrift mit dem Titel „Einblicke ins Stift Kremsmünster“.

Sanierte Stiftskirche und aktuelles Klosterleben

Die Sanierung der Stiftskirche ist mittlerweile abgeschlossen. Das Gotteshaus wurde in den vergangenen Jahren um rund 10 Millionen Euro renoviert. Im Kloster selbst leben und wirken heute 35 Mitbrüder. Am Stiftsgymnasium werden derzeit rund 450 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Benediktinische Tradition in Oberösterreich

Benediktinerklöster wie jenes in Kremsmünster sind seit dem frühen Mittelalter zugleich geistliche, kulturelle und wirtschaftliche Zentren ihrer Region. Grundsätzlich prägen solche Stifte über Jahrhunderte hinweg nicht nur das religiöse Leben, sondern auch Bildung, Wissenschaft und Baukultur einer Gegend. Viele Klöster unterhalten bis heute eigene Schulen, Bibliotheken und naturkundliche Sammlungen, die ursprünglich der Forschung und dem geistigen Austausch der Ordensgemeinschaft dienten.

Jubiläumsjahre wie das bevorstehende in Kremsmünster bieten solchen Einrichtungen üblicherweise die Gelegenheit, ihre Geschichte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ausstellungen, Festgottesdienste und begleitende Publikationen gehören bei vergleichbaren kirchlichen Jubiläen regelmäßig zum festen Bestandteil des Programms, ebenso wie die Einbindung hochrangiger kirchlicher Würdenträger bei zentralen liturgischen Feiern. Historische Sammlungen und Bauwerke, wie sie auch in Kremsmünster erhalten sind, erfordern dabei meist aufwendige und kostenintensive Sanierungsarbeiten, um sie dauerhaft für Besucherinnen und Besucher zugänglich zu halten.