Stiftsbibliothek Admont unter den 20 schönsten Innenräumen der Welt

Die Stiftsbibliothek Admont ist bei einem internationalen Ranking als einer der 20 schönsten Innenräume der Welt ausgezeichnet worden. Der Reiseversicherer All Clear reihte den Innenraum der Klosterbibliothek im Benediktinerstift Admont im Bezirk Liezen auf Rang 17. Die Bibliothek erreichte dabei 77,7 von 100 möglichen Punkten. Sie gilt als die weltweit größte Klosterbibliothek.

Ranking mit internationaler Konkurrenz

An der Spitze des Rankings von All Clear steht die Stiftsbibliothek St. Gallen in der Schweiz, die als schönster Innenraum der Welt bezeichnet wurde. Auf Platz zwei folgt der Mysore-Palast in Indien, Rang drei belegt das Budapester Parlament in Ungarn. Die Stiftsbibliothek Admont reiht sich in diesem internationalen Vergleich auf Platz 17 ein.

Es ist nicht die erste Auszeichnung für den Admonter Innenraum in jüngerer Zeit: Bereits 2025 wurde die Bibliothek bei einem Online-Voting einer internationalen Kunstplattform zu den fünf schönsten Bibliotheken der Welt gewählt.

250 Jahre Baugeschichte

Die Stiftsbibliothek Admont wurde 1776 fertiggestellt und wird im Jahr 2026 250 Jahre alt. Stiftsbibliothekar ist Maximilian Schiefermüller.

Klosterbibliotheken als Kulturerbe

Klosterbibliotheken wie jene in Admont oder St. Gallen zählen zu den bedeutendsten Zeugnissen europäischer Bau- und Geistesgeschichte. Sie entstanden vielfach im 18. Jahrhundert, als Klöster ihre Buchbestände in eigens gestalteten Prunksälen präsentierten. Kennzeichnend sind oft monumentale Deckenfresken, aufwendige Stuckarbeiten und weit verzweigte Regalsysteme, die mehrere Stockwerke umfassen können. Solche Räume dienten ursprünglich nicht nur der Aufbewahrung von Büchern, sondern sollten auch die Bedeutung von Wissen und Glauben sichtbar machen.

Grundsätzlich gelten historische Bibliotheksräume dieser Art heute als wichtige touristische Anziehungspunkte. Rankings internationaler Anbieter, die schönste Innenräume oder Bauwerke bewerten, greifen häufig auf öffentlich zugängliche Bewertungsportale, Expertenmeinungen oder eigene Punktesysteme zurück. Solche Listen tragen dazu bei, dass historische Kulturgüter auch international stärker wahrgenommen werden, auch wenn die Methodik der Bewertung je nach Anbieter unterschiedlich ausfällt.

Für Regionen wie den Bezirk Liezen können derartige Auszeichnungen zudem eine Rolle für den Kulturtourismus spielen, da sie überregionale Aufmerksamkeit auf historische Bauwerke lenken, die andernfalls vor allem lokal bekannt sind.