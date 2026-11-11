Stubentheater-Minifestival im Volkskunstmuseum Innsbruck zeigt fünf neue Tiroler Stücke

Der Theater Verband Tirol und das Volkskunstmuseum in Innsbruck veranstalten am 14. und 15. November ein Minifestival zum Stubentheater. In den historischen Stuben des Museums werden insgesamt fünf Theaterstücke aufgeführt, die aus einem landesweiten Wettbewerb hervorgegangen sind. Die Vorstellungen finden am 14. November am Abend sowie am 15. November am Vormittag statt. Insgesamt können nur 125 Zuschauerinnen und Zuschauer die Aufführungen verfolgen, aufgeteilt in fünf Gruppen zu je 25 Personen.

Wettbewerb als Ausgangspunkt des Festivals

Grundlage des Minifestivals ist ein Stückewettbewerb, den der Theaterverband vor zwei Jahren unter dem Motto „Weil große Geschichten keine großen Bühnen brauchen“ ausgeschrieben hatte. Eingereicht wurden insgesamt 42 Theaterstücke, sämtliche Autorinnen und Autoren haben ihren Lebensmittelpunkt in Tirol. Als Siegerstück wurde „Augen zu und Sprung“ von Betti J. Strolz ausgewählt. Neben diesem Text wurden acht weitere Theaterstücke für eine Umsetzung bestimmt. Fünf dieser insgesamt neun ausgewählten Stücke werden nun beim Minifestival im Volkskunstmuseum gezeigt.

Zu den beim Festival aufgeführten Werken zählen „Herzens-Enge“ von Gabriele Maricic-Kaiblinger, inszeniert von der Bühne Oberperfuss, sowie „Sarahs Geheimnis“ von Thomas Strolz und Björn Clarsen, das vom Theater Konkret auf die Bühne gebracht wird. Karl C. Berger, Leiter des Volkskunstmuseums, und Konrad Hochgruber, Dramaturg beim Theaterverband, sind an der Organisation des Projekts beteiligt. Beate Palfrader ist Obfrau des Theater Verbands Tirol, der gemeinsam mit dem Museum als Veranstalter des Minifestivals auftritt.

Stubentheater als eigene Spielform

Stubentheater unterscheidet sich von klassischen Bühnenformaten vor allem durch die räumliche Nähe zwischen Spielenden und Publikum. Aufführungen in kleinen, historischen Räumen wie Stuben setzen in der Regel reduzierte Bühnenbilder sowie kleine Besetzungen voraus und verlangen von den Ensembles eine besondere Konzentration auf Text und Spiel, da technische Mittel kaum zum Einsatz kommen. Für das Publikum entsteht dadurch ein unmittelbarer Eindruck des Geschehens, der sich deutlich von Aufführungen auf größeren Bühnen unterscheidet.

Grundsätzlich spielt die Amateur- und Laientheaterszene in Tirol für die Pflege solcher kleinteiligen Spielformen eine wichtige Rolle. Zahlreiche Bühnen in Gemeinden und Ortsteilen bringen regelmäßig neue Stücke zur Aufführung und tragen damit zur Vielfalt des kulturellen Angebots abseits großer Theaterhäuser bei. Wettbewerbe, wie sie der Theaterverband ausgeschrieben hat, bieten dabei die Möglichkeit, neue Texte von Autorinnen und Autoren aus der Region zu finden und diese anschließend von lokalen Ensembles umsetzen zu lassen. Die begrenzte Zuschauerzahl, wie sie auch beim aktuellen Minifestival vorgesehen ist, ergibt sich häufig aus der räumlichen Beschaffenheit historischer Stuben, die nur eine begrenzte Personenzahl fassen.