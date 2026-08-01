Summerween in Wiener Neustadt: Halloween-Party bei 40 Grad im Hochsommer

„Summerween“: Halloween-Party mitten im Sommer in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt haben Gäste an einem Freitagabend eine Halloween-Party gefeiert – mitten im Sommer. Veranstaltungsort war ein Pub, das für den Anlass mit Skeletten, Spinnweben, Kürbissen, Hexen und weiterer Gruseldekoration geschmückt wurde.

Für zusätzliche Atmosphäre sorgte eine Nebelmaschine. Viele Besucherinnen und Besucher erschienen mit geschminkten Gesichtern und Spinnweben-Motiven. Ausgefallene Kostüme blieben bei der Feier hingegen eher die Ausnahme.

Trend aus den USA

Hinter der Veranstaltung steht der aus den USA stammende Trend „Summerween“. Nach Wiener Neustadt gebracht hat ihn der Wiener Influencer Robert Figl.

Die Halloween-Party im Sommer fiel zeitlich mit hohen Temperaturen in Niederösterreich zusammen: In Wieselburg wurde an diesem Tag die 40-Grad-Marke erreicht.