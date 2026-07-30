Szene Openair in Lustenau: 70 Bands und 25.000 Gäste bei bis zu 37 Grad erwartet

Szene Openair in Lustenau startet mit mehr als 25.000 erwarteten Besuchern

In Lustenau haben am Mittwoch die letzten Vorbereitungen für das Szene Openair stattgefunden. Am Donnerstag beginnt das dreitägige Musikfestival, das bis Samstag dauert.

Für die Veranstaltung werden mehr als 25.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Temperaturen sollen bis zu 37 Grad erreichen.

70 Bands auf dem Programm

Insgesamt treten 70 Bands und Solokünstler auf den Bühnen des Festivals auf. Zu den Höhepunkten zählen der deutsche Musiker Zartmann, die österreichische Band Seiler und Speer sowie die Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.

Vorkehrungen gegen die Hitze

Angesichts der hohen Temperaturen gibt es an zwei Stellen auf dem Gelände Gratis-Trinkwasser. Zudem steht der alte Rhein zur Abkühlung zur Verfügung. Veranstalter Hannes Hagen verwies zudem auf schattige Plätzchen auf dem Areal, das rund acht Fußballfelder groß ist.

30.000 Liter Bier über Leitungen im Boden

Für das Festival stehen rund 30.000 Liter Bier bereit. Dieses wird direkt aus Trucks gekühlt über eigens verlegte Leitungen im Boden zu den Zapfhähnen gepumpt.

Pop-up-Church und Social-Media-Team vor Ort

Die Junge Kirche ist mit einer Pop-up-Church auf dem Gelände vertreten. Dort werden Gespräche angeboten sowie Weihwasser in Sprühflaschen verteilt. Auch das Social-Media-Team des ORF Vorarlberg ist während des Festivals für Besucherinnen und Besucher vor Ort.