Tausende Tiroler nutzten Lange Nacht der Museen für Kulturbesuch bis Mitternacht

Tausende Tirolerinnen und Tiroler haben die Lange Nacht der Museen des ORF genutzt, um bis Mitternacht Kultureinrichtungen in ganz Tirol zu besuchen. Mit einem einzigen Ticket stand den Besucherinnen und Besuchern der Zugang zu mehr als 50 Museen, Ausstellungen und Kultureinrichtungen offen.

Andrang in Innsbrucker Museen und bei den Kristallwelten

In der Innsbrucker Hofburg stand eine Ausstellung über Kaiserin Sisi im Mittelpunkt, die die österreichische Kaiserin als frühen Medienstar zeigte. Im BTV Stadtforum Innsitu waren Porträts des Starfotografen Rainer Hosch zu sehen, der unter anderem George Clooney sowie Tiroler Sportstars abgelichtet hat.

Auch außerhalb von Innsbruck zog die Lange Nacht der Museen Publikum an: In den Kristallwelten in Wattens wurde eine Ausstellung zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe gezeigt. Über die gesamte Veranstaltung hinweg konnten Interessierte mit ihrem Ticket zwischen den zahlreichen teilnehmenden Einrichtungen in Tirol wechseln.

Eine feste Größe im kulturellen Jahreskalender

Die Lange Nacht der Museen hat sich in Österreich über die Jahre als wiederkehrendes Format etabliert, bei dem Museen, Galerien und Ausstellungshäuser ihre Türen bis in die späten Abendstunden geöffnet halten. Grundsätzlich richtet sich das Konzept an ein breites Publikum, das Kultureinrichtungen oft abseits der gewohnten Öffnungszeiten erleben möchte. Ein einheitliches Ticket ermöglicht dabei üblicherweise den Besuch mehrerer Standorte an einem Abend, wodurch auch kleinere oder weniger bekannte Häuser zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten.

Für die beteiligten Institutionen bedeutet eine solche Veranstaltung meist einen erhöhten organisatorischen Aufwand, da Personal für den verlängerten Betrieb bereitgestellt und oft zusätzliches Programm vorbereitet werden muss. Gleichzeitig bietet der Termin die Möglichkeit, neue Besuchergruppen anzusprechen, die Museen sonst seltener aufsuchen. In vielen Bundesländern wird das Format von regionalen Medienhäusern begleitet, die über die teilnehmenden Einrichtungen und ausgewählte Ausstellungen berichten.