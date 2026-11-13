Theatermuseum Wien eröffnet nach Sanierung mit multimedialer Klimt-Schau

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Das Wiener Theatermuseum öffnet am 2. Dezember 2026 nach einer Sanierung wieder seine Türen. Im Mittelpunkt der Wiedereröffnung steht eine neue Dauerpräsentation mit dem Titel „Klimt. Die nackte Wahrheit“. Erste Einblicke in die Ausstellung wurden bereits am 13. November 2026 gewährt.

Das Theatermuseum im Palais Lobkowitz gehört zum KHM-Museumsverband. Seit November 2026 leitet Rudi Risatti das Haus als neuer Direktor. Er war zuvor bereits viele Jahre als Kurator im Theatermuseum tätig.

Neue Räume und ein zentrales Gemälde

Mit der Sanierung erhält das Theatermuseum einen neuen Eingang in der Augustinerstraße. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Galerie Wolfrum wurde zudem ein neuer Museumsshop eingerichtet. Die Sanierung kostete insgesamt 5,5 Millionen Euro und wurde vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Herzstück der neuen Dauerpräsentation ist das Gemälde „Nuda Veritas“ von Gustav Klimt. Zu sehen ist in der Ausstellung auch das Klimt-Gemälde „Dame mit lila Schal“, das um 1895 entstand. Der Ausstellungsraum selbst hat eine besondere Geschichte: Der Halbrundsaal diente den Fürsten Lobkowitz einst als Stallung.

Multimediale Inszenierung mit begrenztem Einlass

Der Zugang zur Klimt-Präsentation ist begrenzt: Jeweils 20 Personen können zu fixen Zeiten den Ausstellungsraum betreten. Dort wird ein zehnminütiger Film gezeigt, der mit fünf Beamern auf die Wände projiziert wird. Produziert wurde der Film von der spanischen Filmfirma Tarkemoto, wobei Animationen und Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Für die Gestaltung zeichnen C4 Berlin und Knauer Architekten verantwortlich. Dieses multimediale Klimt-Erlebnis allein kostete 1,5 Millionen Euro. Generaldirektor des KHM ist Jonathan Fine.

Museumsbetrieb zwischen Tradition und neuen Präsentationsformen

Grundsätzlich stehen Museen bei der Konzeption neuer Dauerausstellungen heute vor der Aufgabe, historische Objekte mit zeitgemäßen Vermittlungsformen zu verbinden. Multimediale Installationen, die Animation und digitale Projektionstechnik nutzen, sollen Besucherinnen und Besuchern einen unmittelbareren Zugang zu Kunstwerken ermöglichen, als es bei einer klassischen Hängung allein der Fall wäre. Begrenzte Besuchergruppen und fixe Einlasszeiten sind bei solchen immersiven Formaten üblich, da die Rauminszenierung oft auf eine bestimmte Personenzahl ausgelegt ist und die Wirkung der Projektion sonst beeinträchtigt würde.

Bei Sanierungsprojekten historischer Gebäude wie dem Palais Lobkowitz spielt zudem die bauliche Vorgeschichte der Räume häufig eine Rolle für die museale Nutzung. Räume, die ursprünglich anderen Zwecken dienten, etwa als Wirtschafts- oder Stallgebäude, werden bei solchen Umbauten in der Regel baulich angepasst, um heutigen Anforderungen an Klima, Sicherheit und Besucherführung zu genügen. Die Finanzierung solcher Vorhaben erfolgt bei Museen des KHM-Museumsverbands üblicherweise über eine Kombination aus öffentlichen Mitteln und Eigenmitteln der jeweiligen Institution.

Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Filmproduktion für Museumspräsentationen folgt einem allgemeinen Trend: Animationstechniken und KI-gestützte Verfahren werden zunehmend genutzt, um historische Kunstwerke in bewegten Bildern zu kontextualisieren oder künstlerische Schaffensprozesse nachvollziehbar zu machen, ohne die originalen Werke selbst zu verändern.

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