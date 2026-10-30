Tiroler Landesmuseen erforschen Bilche mit neuen Methoden und Bürgerhilfe

Die Tiroler Landesmuseen untersuchen gemeinsam mit dem Land Tirol und den Österreichischen Bundesforsten in einem Forschungsprojekt verschiedene Methoden zur Erfassung von Bilchen. Die kleinen Nagetiere, die auch Schläfer oder Schlafmäuse genannt werden, sind in Tirol mit allen vier mitteleuropäischen Arten vertreten: Siebenschläfer, Haselmaus, Gartenschläfer und Baumschläfer. Das Projekt wurde bereits 2025 initiiert.

Vergleich verschiedener Erfassungsmethoden

In vier ausgewählten Untersuchungsgebieten in Tirol kommen unterschiedliche technische Hilfsmittel zum Einsatz, um die Tiere nachzuweisen. Dazu zählen Nistkästen, Niströhren, Wildkameras, bioakustische Aufnahmegeräte sowie Spurentunnel. Ziel ist es, die Nachweisraten der einzelnen Methoden sowie deren Praxistauglichkeit miteinander zu vergleichen. Auf diese Weise soll ermittelt werden, welche Vorgehensweisen sich künftig am besten eignen, um Bestände von Bilchen in unterschiedlichen Lebensräumen zu erfassen.

Parallel zu diesem methodischen Vergleich läuft seit dem Frühjahr 2025 das Citizen-Science-Projekt „Entdecke die Bilche Tirols“. Dabei ist die Bevölkerung dazu aufgerufen, eigene Beobachtungen von Bilchen zu melden. Wer ein Tier entdeckt, kann sich an Petra Schattanek-Wiesmair unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder an Carsten Löb unter der Telefonnummer 0664 12 39 949 wenden. Für eine verwertbare Meldung sind ein Foto sowie Angaben zu Fundort und Datum der Beobachtung wichtig. Petra Schattanek-Wiesmair ist Zoologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen. Die Leitung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen hat Evelyn Kustatscher inne.

Zum Rückgang bestimmter Arten liegen bereits Zahlen aus Nachbarländern vor: Der Bestand des Gartenschläfers ist dort um rund 50 Prozent zurückgegangen. Vom Baumschläfer gibt es in Deutschland seit 1986 keine Nachweise mehr.

Lebensweise der Schläferarten

Bilche gehören zur Gruppe der Nagetiere und sind für ihren ausgeprägten Winterschlaf bekannt, der ihnen auch den Namen Schläfer oder Schlafmäuse eingebracht hat. Grundsätzlich bewohnen die verschiedenen Arten unterschiedliche Lebensräume: Der Siebenschläfer ist vor allem in Laub- und Mischwäldern verbreitet, während die Haselmaus eher dichtes Gebüsch und Waldränder bevorzugt. Der Gartenschläfer besiedelt häufig naturnahe Gärten, Streuobstwiesen und Siedlungsränder, der Baumschläfer gilt als besonders seltene und wenig erforschte Art mit engeren Habitatansprüchen.

Da Bilche überwiegend nachtaktiv und zudem gut getarnt sind, gestaltet sich ihr direkter Nachweis in freier Natur allgemein als schwierig. Klassische Methoden wie Nistkästen oder Niströhren ermöglichen es, Spuren oder die Tiere selbst bei Kontrollen zu erfassen, ohne dass dafür ein dauerhafter Beobachtungsaufwand nötig ist. Wildkameras liefern zusätzlich Bildmaterial zu Aktivitätszeiten und Verhalten, während bioakustische Aufnahmegeräte charakteristische Laute der Tiere registrieren können. Spurentunnel wiederum nutzen eingefärbte Flächen, auf denen Tiere beim Durchqueren Fußabdrücke hinterlassen, die anschließend ausgewertet werden können. Der Vergleich solcher Methoden ist in der Wildtierforschung ein gängiges Vorgehen, um herauszufinden, welche Technik unter welchen Bedingungen zuverlässige und zugleich wirtschaftlich vertretbare Ergebnisse liefert.

Bürgerbeteiligung in der Artenforschung

Citizen-Science-Projekte wie „Entdecke die Bilche Tirols“ setzen darauf, dass Bürgerinnen und Bürger durch eigene Beobachtungen zur wissenschaftlichen Datenerhebung beitragen. Gerade bei schwer erfassbaren, nachtaktiven oder sehr seltenen Arten können solche Meldungen zusätzliche Hinweise liefern, die über klassische Feldforschung allein kaum in vergleichbarer Flächendeckung zu gewinnen wären. Einheitliche Angaben wie Fotobelege, Fundort und Datum sind dabei wichtig, damit die gemeldeten Beobachtungen wissenschaftlich eingeordnet und mit anderen Daten abgeglichen werden können. In vielen Forschungsbereichen, die sich mit der Verbreitung und dem