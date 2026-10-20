Traiskirchner gewinnt Staatsmeisterschaft mit KI-bearbeitetem Zebra-Foto

Ein Fotograf aus Traiskirchen hat die 66. Österreichische Staatsmeisterschaft der künstlerischen Fotografie 2026 in der Kategorie „Generator Bild – KI“ gewonnen. Thomas Cecon setzte sich mit einem Bild durch, das ein Zebra vor einem von künstlicher Intelligenz gestalteten Hintergrund zeigt. Für die Aufnahme des Tieres selbst nutzte er ein eigenes Foto.

Siegerbild entstand aus eigener Aufnahme und KI-Hintergrund

Das prämierte Bild kombiniert ein selbst fotografiertes Zebra mit einer Umgebung, die Cecon mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte. Der Fotograf aus dem Bezirk Baden verbringt nach eigenen Angaben viel Zeit in Tierparks, um dort Tiere zu fotografieren. Solche Aufnahmen bilden die Grundlage für seine weitere Bildbearbeitung.

Insgesamt reichte Cecon vier Bilder in der Kategorie „Generator Bild – KI“ ein. Neben dem Siegermotiv mit dem Zebra gehörte dazu auch ein Bild einer Straßenbahn, die er ursprünglich in Lissabon fotografiert hatte. Dieses Motiv versetzte er mit künstlicher Intelligenz und einem Bildbearbeitungsprogramm in eine nebelverhangene Umgebung. Eine solche Nebelstimmung gebe es in Portugal tatsächlich nicht, erklärte Cecon dazu.

Charakteristisch für seine Arbeitsweise ist die Verbindung eigener fotografischer Aufnahmen mit computergestützter Weiterbearbeitung. Cecon verwendet eigene Bilder oder einzelne Bildteile, die er anschließend bearbeitet, verfremdet und erweitert, anstatt vollständig KI-generierte Motive einzureichen.

Spielraum zwischen Fotografie und künstlicher Bildgestaltung

Die Kategorie „Generator Bild – KI“ bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft der künstlerischen Fotografie erlaubt grundsätzlich eine große Bandbreite an Herangehensweisen. Eingereicht werden können sowohl Werke, die auf eigenen fotografischen Aufnahmen basieren und mit KI-Werkzeugen weiterbearbeitet wurden, als auch Bilder, die vollständig von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurden.

Diese Offenheit spiegelt eine allgemeine Entwicklung in der zeitgenössischen Fotografie wider. Klassische Kameraaufnahmen und digitale Bildsynthese lassen sich zunehmend miteinander verbinden, etwa indem reale Motive in computergenerierte Umgebungen eingebettet oder bestehende Aufnahmen durch KI-Werkzeuge verändert werden. Für Wettbewerbe bedeutet das grundsätzlich eine Herausforderung bei der Bewertung, da technische Fertigkeit, gestalterische Idee und der Grad der künstlichen Bearbeitung unterschiedlich gewichtet werden können.

Bildbearbeitungsprogramme und KI-gestützte Werkzeuge erlauben es, Lichtstimmungen, Wetterverhältnisse oder ganze Landschaften nachträglich zu verändern, ohne dass diese am ursprünglichen Aufnahmeort tatsächlich vorhanden waren. Dadurch entstehen Bildwelten, die reale fotografische Elemente mit frei gestalteten Szenerien verschmelzen. Für Fotografinnen und Fotografen eröffnet dies zusätzliche gestalterische Möglichkeiten, verlangt zugleich aber eine bewusste Entscheidung darüber, wie viel vom ursprünglichen Motiv im fertigen Werk erhalten bleibt.