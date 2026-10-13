Über 1.000 Kunstschaffende öffnen in Niederösterreich ihre Ateliers für Besucher

Mehr als 1.000 Kunstschaffende öffnen am 17. und 18. Oktober 2026 ihre Ateliers für das Publikum. Bei den Tagen der offenen Ateliers nehmen über 650 Ateliers, Werkstätten, Galerien und Kunsträume in allen vier Vierteln Niederösterreichs teil. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird das Projekt von der Kulturvernetzung Niederösterreich.

Vielfalt an Kunstformen und regionalen Stationen

Besucherinnen und Besucher erwarten Gemälde, Skulpturen, Street-Art, Fotografie und Modedesign. Insgesamt reicht das Spektrum der gezeigten künstlerischen Ausdrucksformen von Malerei und Bildhauerei über Fotografie und Medienkunst bis hin zu Performance und Kunsthandwerk.

In Ulrichskirchen im Bezirk Mistelbach finden ein Keramik-Flohmarkt und ein Schaubrennen statt. In Rappottenstein im Bezirk Zwettl öffnet eine Weberstube ihre Türen. Im Festsaal der Gemeinde Bisamberg im Bezirk Korneuburg ist eine Gruppenausstellung zu sehen. In einigen Ateliers werden zudem Workshops angeboten, bei denen Besucherinnen und Besucher selbst künstlerisch aktiv werden können.

Eine der größten Stationen ist Wiener Neustadt, wo auf rund 5.000 Quadratmetern über 2.000 Werke präsentiert werden. In Mistelbach findet unter dem Titel „Kunst im Kloster“ eine Präsentation von Malerei, Skulptur- und Objektkunst im Kreuzgang und Innenhof eines ehemaligen Klosters statt. In Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs wird eine Ausstellung in einem Bunker veranstaltet. Die Alte Hofmühle in Hollabrunn wird zum Treffpunkt für Handwerkskunstbegeisterte.

Im Anschluss an das Oktoberwochenende folgt am 7. und 8. November 2026 die „TDOA*tour contemporary“. Dabei führen kuratierte Routen durch alle vier Viertel Niederösterreichs. Für die Teilnahme an dieser Tour ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, die ausschließlich über die Webseite erfolgt. Auch diese Veranstaltung ist kostenlos.

Offene Ateliers als Format kultureller Vermittlung

Veranstaltungen nach dem Prinzip offener Ateliers haben sich in vielen Regionen als Format etabliert, um bildende Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Anders als bei klassischen Ausstellungen in Museen oder Galerien erhalten Besucherinnen und Besucher dabei direkten Einblick in die Arbeitsräume der Künstlerinnen und Künstler. Werkstätten, Ateliers und Produktionsorte werden für einen begrenzten Zeitraum geöffnet, wodurch Entstehungsprozesse und Arbeitsweisen sichtbar werden, die sonst im Verborgenen bleiben.

Solche Formate dienen häufig auch der regionalen Kulturvermittlung. Da die teilnehmenden Orte über ein ganzes Bundesland oder eine Region verteilt sind, entstehen dezentrale Angebote, die nicht nur in größeren Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden stattfinden. Dadurch wird zeitgenössische Kunst in unmittelbarer Nähe zum Wohnort vieler Menschen erfahrbar, ohne dass eine weite Anreise zu zentralen Kulturinstitutionen notwendig ist.

Kuratierte Touren, wie sie bei vergleichbaren Veranstaltungen ergänzend angeboten werden, verfolgen in der Regel das Ziel, Interessierten eine strukturierte Auswahl aus einem größeren Angebot zu bieten. Durch eine vorab festgelegte Route lassen sich inhaltliche Schwerpunkte setzen, etwa hinsichtlich bestimmter künstlerischer Stile, Techniken oder thematischer Zusammenhänge. Eine verpflichtende Anmeldung dient dabei meist der besseren Planbarkeit der Gruppengrößen und der Organisation vor Ort.

Kunsthandwerk und Ausstellungsorte abseits klassischer Räume

Die Nutzung ungewöhnlicher Räumlichkeiten wie ehemaliger Klosteranlagen, historischer Mühlen oder unterirdischer Bauwerke ist bei Kunstveranstaltungen kein Einzelfall. Solche Orte bringen oft eine eigene architektonische und historische Atmosphäre mit, die mit den gezeigten Werken in Wechselwirkung tritt. Für Kunstschaffende bieten derartige Räume zusätzliche gestalterische Möglichkeiten, etwa durch besondere Lichtverhältnisse, ungewöhnliche Raumproportionen oder die bauliche Vorgeschichte des jeweiligen Ortes. Für das Publikum entsteht dadurch ein Ausstellungserlebnis, das über die reine Betrachtung von Kunstwerken hinausgeht und den jeweiligen Veranstaltungsort selbst zum Teil der Präsentation macht.

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