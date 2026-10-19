UNESCO ehrt Wiener Wurstelprater als immaterielles Kulturerbe – Auszeichnung für Praterfamilien und ihre Traditionen

Die Wiener Wurstelpraterkultur ist von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden. Die Auszeichnung gilt nicht den Gebäuden, Fahrgeschäften oder Attraktionen des Prater, sondern den Menschen dahinter: den sogenannten Praterfamilien, ihrem überlieferten Wissen und ihren Traditionen. Praterpräsidentin Silvia Lang hat die Anerkennung maßgeblich mit vorangetrieben, der Bewerbungsprozess dafür dauerte zwei Jahre.

Anerkennung nach zweijährigem Verfahren

Mit der UNESCO-Auszeichnung wird erstmals offiziell gewürdigt, dass der Wurstelprater nicht nur ein Vergnügungspark ist, sondern ein Ort mit eigener, über Generationen weitergegebener Kultur. Träger dieser Kultur sind die Praterfamilien, die seit langer Zeit vor Ort leben und arbeiten. Silvia Lang, die als Praterpräsidentin die Interessen dieser Familien vertritt, begleitete den zweijährigen Bewerbungsprozess, der nun mit der Anerkennung abgeschlossen wurde.

Für Lang hat die Auszeichnung auch eine persönliche Dimension. Ihre Mutter Liselotte Lang wurde 97 Jahre alt und war Urenkelin der Praterdynastien Schaaf und Kobelkoff. Liselotte Lang verbrachte ihr gesamtes Leben im Prater, wurde dort geboren und ist dort auch verstorben. Ihre Lebensgeschichte steht beispielhaft für jene Familientraditionen, die mit der UNESCO-Anerkennung nun gewürdigt werden.

Die Bedeutung des Prater reicht dabei über die lokale Kultur hinaus und in den Tourismus hinein. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) verwies darauf, dass rund 30 bis 40 Prozent der Praterbesucher aus dem Ausland stammen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) ordnete die Anerkennung kulturpolitisch ein. Die Auszeichnung erfolgt in einem besonderen Jahr für den Prater: Er wird heuer 260 Jahre alt.

Rund um dieses Jubiläum ist auch ein Programm zu Halloween vorgesehen. Von 27. bis 31. Oktober gibt es täglich zwischen 14 und 17 Uhr ein kostenloses Kinderprogramm. Am Abend des 31. Oktober können sich Erwachsene bei verschiedenen Attraktionen im Prater gruseln. Betont wurde zudem, dass der Prater auch künftig ein Ort mit freiem Eintritt bleiben soll.

Immaterielles Kulturerbe als Auszeichnungskategorie

Die UNESCO unterscheidet grundsätzlich zwischen materiellem Welterbe, etwa historischen Bauwerken oder Stätten, und immateriellem Kulturerbe. Letzteres bezieht sich auf gelebte Traditionen, Bräuche, Handwerkstechniken, Wissen oder soziale Praktiken, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Entscheidend ist dabei nicht ein physischer Ort oder ein Gebäude, sondern die Gemeinschaft, die eine bestimmte Kultur oder Lebensweise aktiv trägt und pflegt.

Bei Bewerbungen um den Status als immaterielles Kulturerbe prüfen Fachgremien üblicherweise, wie tief eine Tradition in einer Gemeinschaft verwurzelt ist, wie sie weitergegeben wird und welche Bedeutung sie für die Identität der Beteiligten hat. Historische Kontinuität spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Frage, ob eine Praxis auch gegenwärtig noch aktiv gelebt wird und nicht nur musealen Charakter hat. Solche Verfahren ziehen sich in der Regel über längere Zeiträume, da umfangreiche Dokumentationen und fachliche Bewertungen notwendig sind.

Der Wiener Prater gilt seit langem als Beispiel für eine Verbindung aus Vergnügungskultur, Familienbetrieben und Stadtgeschichte. Generationen von Schaustellerfamilien haben dort Fahrgeschäfte, Buden und Attraktionen betrieben und dabei spezifisches Wissen über Technik, Organisation und den Umgang mit Publikum weitergegeben. Historische Einschätzungen zu dieser Entwicklung lieferten im Zusammenhang mit der Anerkennung auch die Kulturhistorikerin Ursula Storch sowie der Historiker und Dozent Werner Michael Schwarz, die sich beide wissenschaftlich mit der Geschichte des Prater befasst haben.

Dass in Wien bereits andere alltagskulturelle Phänomene als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurden, zeigt sich am Beispiel der Wiener Würstelstände, die 2024 in die entsprechende Liste aufgenommen wurden. Solche Anerkennungen verdeutlichen, dass immaterielles Kulturerbe nicht zwingend an spektakuläre oder jahrhundertealte Monumente gebunden ist, sondern auch alltägliche, fest im Stadtbild ver