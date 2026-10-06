Universität Innsbruck veröffentlicht Konzilstagebuch des Jesuiten Josef Andreas Jungmann

Die Universität Innsbruck hat eine wissenschaftliche Edition des Konzilstagebuchs von Josef Andreas Jungmann öffentlich zugänglich gemacht. Die Aufzeichnungen des Südtiroler Jesuiten und Liturgiewissenschaftlers stammen aus den Jahren 1962 bis 1971 und geben Einblick in Beratungen, Netzwerke und Konflikte rund um das Zweite Vatikanische Konzil und die anschließende Liturgiereform. Herausgeber der Edition ist Rudolf Pacik, emeritierter Professor der Universität Salzburg.

Einblicke aus erster Hand in die Konzilsjahre

Das Zweite Vatikanische Konzil fand von 1962 bis 1965 statt. Eröffnet wurde es 1962 von Papst Johannes XXIII., nach dessen Tod führte Paul VI. die Versammlung bis zu ihrem Abschluss 1965 fort. Jungmann war in diesen Jahren nicht nur Beobachter, sondern aktiv eingebunden: Bereits 1960 kam er in die vorbereitende Liturgiekommission, wo er eine zentrale Funktion im Bereich der Messe übernahm. Während des Konzils selbst wirkte er als theologischer Sachverständiger, ein sogenannter Peritus, und war später auch an der konkreten Umsetzung der Liturgiereform beteiligt.

Grundlage für seine Rolle war unter anderem sein 1948 erschienenes Hauptwerk zur Geschichte der Messfeier, zu dem er im selben Jahr aus Rom um ein Gutachten ersucht worden war. Seine Aufzeichnungen aus den Konzilsjahren dokumentieren zudem persönliche Verbindungen: Der Wiener Erzbischof Kardinal Franz König stand mit Jungmann in Verbindung, und in Innsbruck zählte der Theologe Karl Rahner zu seinen Kollegen.

Von der Kurzschrift zur digitalen Edition

Ausgangspunkt der neuen Edition waren Jungmanns Aufzeichnungen in Gabelsberger-Kurzschrift. Daraus entstand eine Online-Edition, die eine diplomatische Fassung und eine normalisierte Version des Textes bereitstellt sowie eine synoptische Gegenüberstellung beider Varianten ermöglicht. Personen und Orte, die im Tagebuch erwähnt werden, sind erschlossen und mit weiterführenden Informationen versehen. Co-Herausgeber der Online-Edition sind Markus Ender und Joseph Wang-Kathrein. Erarbeitet wurde das Vorhaben in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Brenner-Archiv und der Universität Salzburg.

Der Nachlass Jungmanns befindet sich als Dauerleihgabe des Jesuitenordens im Forschungsinstitut Brenner-Archiv der Universität Innsbruck und wird derzeit weiter erschlossen.

Stationen eines Innsbrucker Gelehrtenlebens

Josef Andreas Jungmann wurde 1889 in Sand in Taufers geboren und lebte bis 1975. Zunächst arbeitete er als Weltpriester, bevor er 1917 in den Jesuitenorden eintrat. Ab 1925 lehrte er an der Universität Innsbruck, der er bis zu seinem Lebensende eng verbunden blieb. In den Jahren 1953 und 1954 bekleidete er dort das Amt des Rektors.

Liturgiewissenschaft als Forschungsfeld in Innsbruck

Die Liturgiewissenschaft befasst sich grundsätzlich mit der Entstehung, Entwicklung und theologischen Deutung gottesdienstlicher Formen in der katholischen Kirche. Historische Konzilsdokumente und persönliche Aufzeichnungen von Beteiligten gelten in diesem Forschungsfeld als wichtige Quellen, weil sie neben offiziellen Beschlüssen auch die vorausgehenden Debatten, Abwägungen und unterschiedlichen Positionen sichtbar machen können. Solche Tagebücher und Notizen erlauben es, kirchenhistorische Prozesse nicht nur anhand ihrer Ergebnisse, sondern auch anhand ihrer Entstehungswege nachzuvollziehen.

An der Universität Innsbruck ist die Liturgiewissenschaft bis heute ein eigenständiger Bereich der theologischen Forschung und Lehre. Der Innsbrucker Liturgiewissenschaftler und Studiendekan Liborius Lumma ist einer der Vertreter dieses Fachgebiets an der Universität. Editionen wie die nun vorgelegte fügen sich in eine längere Tradition ein, historische Quellenbestände systematisch zu erschließen und für wissenschaftliche wie kirchenhistorische Arbeiten zugänglich zu machen.