Unveröffentlichte Sisi-Schätze erstmals in Hohenems zu sehen

Im Palast Hohenems ist derzeit eine Sonderausstellung über Kaiserin Elisabeth von Österreich zu sehen, die bisher unveröffentlichte Originalstücke aus dem Besitz der Kaiserfamilie zeigt. Zu den gezeigten Objekten zählen handschriftliche Postkarten der Kaiserin an ihre Enkelin, originale Fächer, Schmuck sowie ein Ölgemälde, das einst im Arbeitszimmer von Kaiser Franz Joseph in Schloss Schönbrunn hing. Die Ausstellung ist bis Ende Mai 2027 im Palast Hohenems zugänglich.

Familiäre Verbindung zwischen Habsburgern und Hohenems

Palasteigentümer Clemens Waldburg-Zeil ist ein Ururenkel von Kaiserin Elisabeth. Die Verbindung zwischen der Kaiserfamilie und dem Haus Hohenems entstand über Elisabeths Tochter Marie Valerie und deren Tochter, Erzherzogin Elisabeth Franziska, genannt Ella. Ella heiratete 1912 Graf Georg von Waldburg-Zeil-Hohenems. Aus dieser Verbindung stammen die nun ausgestellten Originalstücke, die sich seither im Familienbesitz befinden.

Zu den gezeigten Exponaten gehören handschriftliche Postkarten, die Kaiserin Elisabeth an ihre Enkelin Ella richtete. Ergänzt wird die Sammlung durch ein Ölgemälde der Kaiserin, das als Lieblingsbild von Kaiser Franz Joseph galt und ursprünglich in dessen Arbeitszimmer in Schloss Schönbrunn hing.

Fächer, Zähne und die Scheu vor Blicken

Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich den originalen Sisi-Fächern. Kaiserin Elisabeth litt an einer ausgeprägten Blickphobie und war zugleich unzufrieden mit ihren Zähnen. Sie nutzte ihre Fächer gezielt, um Blicke abzuwehren und ihre Zähne zu verdecken. Die ausgestellten Stücke geben damit Einblick in einen sehr persönlichen Aspekt ihres Alltags.

Auch private Reisegewohnheiten der Kaiserin sind Teil der Ausstellung. Elisabeth reiste privat häufig inkognito und trat dabei unter dem Namen „Gräfin von Hohenems“ auf. Diese Namenswahl verweist auf die spätere familiäre Verbindung zum Haus Hohenems, auch wenn sie zeitlich vor der Heirat Ellas lag.

Kinderzimmer und Tafelkultur der Kaiserzeit

Ein eigener Ausstellungsbereich zeigt ein royales Kinderzimmer mit Schlitten, Wiege und historischen Kinderwagen. Einer der gezeigten Kinderwagen verfügt über eine Aushöhlung, in die heiße Steine gelegt werden konnten, um das Kind auf diese Weise natürlich zu wärmen.

Neben den persönlichen Gegenständen der Kaiserin umfasst die Schau auch Objekte des höfischen Alltags. Gezeigt werden Tafelsilber sowie eine abendliche Speisekarte, die Einblick in die Tischkultur am Kaiserhof geben. Eine Schmuckschatulle der Kaiserin ergänzt die Ausstellung um ein weiteres persönliches Objekt aus ihrem Besitz.

Historische Einordnung einer vielschichtigen Figur

Kaiserin Elisabeth zählt bis heute zu den bekanntesten Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte. Als Ehefrau von Kaiser Franz Joseph stand sie im Zentrum des Habsburgerhofs, zog sich jedoch zunehmend aus dem höfischen Zeremoniell zurück und unternahm ausgedehnte Reisen. Private Objekte wie Fächer, Schmuck oder persönliche Korrespondenz geben in musealen Präsentationen häufig tiefere Einblicke in den Alltag historischer Persönlichkeiten als offizielle Porträts oder Staatsdokumente.

Grundsätzlich erlauben solche aus Familienbesitz stammenden Sammlungen einen Blick auf Aspekte, die in staatlichen Museumsbeständen seltener dokumentiert sind, etwa persönliche Gewohnheiten, familiäre Beziehungen oder Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Gerade bei europäischen Adelshäusern, die über Generationen hinweg durch Heirat miteinander verbunden sind, finden sich auf diese Weise häufig Objekte, die über Jahrzehnte in Privatbesitz verblieben, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Historische Kinderausstattung oder Gegenstände der höfischen Tafelkultur vermitteln zudem einen Eindruck vom alltäglichen Leben bei Hofe, das sich deutlich von der öffentlichen Repräsentation unterschied.