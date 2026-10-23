Vegane Küche in Wien – von Würstelstand bis Schnitzel in mehreren Bezirken etabliert

In Wien hat sich in den vergangenen Jahren eine wachsende Zahl veganer Restaurants, Imbisse und Cafés etabliert, die von klassischer Hausmannskost über Fast Food bis hin zu Desserts reichen. Zu den Adressen zählen unter anderem das Restaurant Velani in Meidling, die Hollerei in Rudolfsheim-Fünfhaus, das Lokal Schwein in Neubau sowie ein veganer Würstelstand von Mike Lanner.

Vegane Hausmannskost und Würstelstand in mehreren Bezirken

Das Restaurant Velani in der Schönbrunner Straße 235 in Meidling bietet vegane Versionen österreichischer Klassiker an, darunter Wiener Schnitzel, Saftgulasch und Zwiebelrostbraten. Velani besteht seit 2020 und hat inzwischen einen zweiten Standort in der Laudongasse 48 in der Josefstadt eröffnet.

Die Hollerei in der Hollergasse 9 in Rudolfsheim-Fünfhaus wird von Margit und André Stolzlechner betrieben und besteht bereits seit 1999. Damit zählt sie zu den langjährig etablierten Adressen der veganen und vegetarischen Küche in Wien.

In der Siebensterngasse 31 in Neubau befindet sich das Restaurant Schwein. In derselben Gegend, in der Burggasse 25, liegt zudem das Lokal Pizzis & Cream.

Einen veganen Zugang zum Wiener Würstelstand bietet Mike Lanner mit Standorten in der Pfeilgasse 1 sowie an der U4-Station Spittelau. Dieser Würstelstand besteht seit 2019.

Im süßen Bereich ist die Bio-Zuckerbäckerei Moriz an der Mariahilfer Straße 204 in Rudolfsheim-Fünfhaus angesiedelt. Auf der Währinger Straße 133 in der Josefstadt befindet sich zudem das Café Lazy, in dem Alice Lindenau als Konditorin tätig ist.

Entwicklung der veganen Gastronomieszene

Grundsätzlich hat sich die vegane Küche in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Großstädten von einem Nischenangebot zu einem festen Bestandteil der Gastronomielandschaft entwickelt. Dabei haben sich zwei grundlegende Ansätze herausgebildet: Zum einen werden traditionelle, regional verankerte Gerichte pflanzlich nachgebildet, zum anderen entstehen eigenständige Konzepte, die sich etwa an internationalem Fast Food oder an klassischer Konditorei orientieren.

Bei der Umsetzung traditioneller Hausmannskost in veganer Form stehen Betriebe häufig vor der Herausforderung, Konsistenz und Geschmack klassischer Fleischgerichte mit pflanzlichen Zutaten nachzubilden. Üblicherweise kommen dabei Zutaten wie Seitan, Tofu, Hülsenfrüchte oder pflanzliche Fleischersatzprodukte zum Einsatz, die industriell oder handwerklich weiterverarbeitet werden.

Auch im Bereich der Konditorei und Bäckerei haben sich in den vergangenen Jahren vegane Verfahren etabliert, bei denen tierische Zutaten wie Eier, Butter oder Milch durch pflanzliche Alternativen ersetzt werden. Bio-Zertifizierungen, wie sie etwa bei Bäckereien eine Rolle spielen können, beziehen sich dabei grundsätzlich auf die Herkunft und Verarbeitung der verwendeten Rohstoffe und sind unabhängig von der Frage, ob ein Produkt vegan ist.

Straßenverkaufsstände wie Würstelstände gehören zu den traditionellen Elementen der Wiener Gastronomiekultur. Üblicherweise bieten solche Stände schnelle, unkomplizierte Speisen zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen an. Eine vegane Ausrichtung eines Würstelstands stellt dabei eine Anpassung dieses traditionellen Formats an pflanzliche Alternativen dar, ohne das grundsätzliche Konzept des schnellen Angebots zu verändern.

Die Verteilung veganer Lokale über verschiedene Wiener Bezirke wie Meidling, Neubau, Rudolfsheim-Fünfhaus und die Josefstadt zeigt, dass sich entsprechende Angebote nicht auf einzelne zentrale Lagen beschränken, sondern in unterschiedlichen Stadtteilen zu finden sind.