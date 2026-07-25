Vienna Walking Week bietet ab 25. Juli 17 Spaziergänge durch Wien – von Bio-Wein-Wanderung bis Otto-Wagner-Tour

Vienna Walking Week startet mit 17 Themenspaziergängen durch Wien

Am 25. Juli 2026 beginnt die Vienna Walking Week, die bis zum 2. August dauert. Das Wiener Kollektiv Whoosh veranstaltet die Reihe an geführten Stadtspaziergängen zum siebten Mal.

Insgesamt stehen 17 Touren auf dem Programm, davon elf komplett neue sowie sechs aus vorangegangenen Jahren. Täglich werden Spaziergänge zu unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten.

Vielfältige Themen und Routen

Die Bandbreite reicht von einer fünfstündigen Bio-Wein-Wanderung über den Bisamberg bis zu einer zwölfstündigen Tour zu Bauwerken von Otto Wagner, die gemeinsam mit dem Wien Museum entwickelt wurde und Stationen in der gesamten Stadt umfasst. Weitere Touren widmen sich der Ziegelarchitektur in Favoriten, dem jüdischen Wien, dem tschetschenischen Wien sowie den Themen „Turbocapitalism – Born in Wien“ und der „Wilden Wanda“. Zudem gibt es einen „Walk-to-Work-Day“.

Die Touren werden seit mehreren Jahren von Eugen Quinn geleitet, einem gebürtigen Briten ohne Führerschein, der stets zu Fuß unterwegs ist. Quinn entwickelt jedes Jahr neue Routen für die Veranstaltungsreihe.

Teilnahme und Kosten

Die Teilnahme an einer einzelnen Tour kostet zehn Euro, ein Ticket für die gesamte Woche 50 Euro. Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos teil. Eine vorherige Reservierung ist nicht erforderlich.