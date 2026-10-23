Villa Beer in Wien-Hietzing mit Bauherr:innenpreis ausgezeichnet

Die Villa Beer in Wien-Hietzing ist mit dem Bauherr:innenpreis der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs ausgezeichnet worden. Das in der Wenzgasse gelegene Gebäude wurde von Josef Frank und Oskar Wlach entworfen und erhielt einen von insgesamt sechs vergebenen Preisen. Die Villa ist seit März öffentlich zugänglich und wurde als Museum wiedereröffnet.

Auszeichnung für die Villa Beer

Die Villa Beer zählt zu den sechs Projekten, die von der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs mit dem Bauherr:innenpreis bedacht wurden. Grundlage der Auszeichnung ist der von Josef Frank und Oskar Wlach entworfene Bau in der Wenzgasse in Wien-Hietzing. Bei der Revitalisierung des Gebäudes wurde ein Expert:innenbeirat hinzugezogen. Seit März steht die Villa Beer als Museum der Öffentlichkeit offen.

Insgesamt wurden 2026 132 Projekte für den Bauherr:innenpreis eingereicht. Aus diesem Kreis wurden 23 Projekte der Hauptjury für die Endrunde vorgeschlagen, aus der schließlich sechs Preisträger hervorgingen.

Weitere Preisträger der aktuellen Runde

Neben der Villa Beer wurden fünf weitere Bauten ausgezeichnet. Dazu zählt eine Kinderkrippe in Gabersdorf in der Steiermark sowie die Wiedererrichtung eines ehemaligen Jesuitenrefektoriums durch die Universität Graz. Ausgezeichnet wurde zudem eine klimafitte Platzgestaltung im Olympischen Dorf in Innsbruck. Auch die Erweiterung der Kulturbackstube in Innsbruck erhielt den Preis. Den sechsten Bauherr:innenpreis 2026 erhielten die Werkhalle und das Bürogebäude von Lehm Ton Erde Baukunft im vorarlbergischen Schlins.

Vergabepraxis des Bauherr:innenpreises

Der Bauherr:innenpreis wird von der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs seit 1967 vergeben. Anders als viele rein architekturbezogene Auszeichnungen rückt der Preis traditionell jene Personen und Institutionen in den Mittelpunkt, die als Bauherrschaft Projekte in Auftrag geben und deren Umsetzung ermöglichen. Damit soll die Verantwortung für Qualität in der gebauten Umwelt nicht allein bei planenden Architekt:innen verortet werden, sondern auch bei denjenigen, die Bauvorhaben finanzieren, begleiten und über Jahre hinweg verantworten.

Bei der Vergabe durchlaufen Einreichungen üblicherweise mehrere Bewertungsstufen. Zunächst wird eine größere Zahl an Projekten gesichtet, aus der eine engere Auswahl für die Hauptjury hervorgeht. Diese trifft am Ende die endgültige Entscheidung über die Preisträger. Kriterien sind dabei regelmäßig die architektonische Qualität, der Umgang mit Bestand und Umgebung sowie gesellschaftliche oder kulturelle Aspekte eines Bauvorhabens.

Die Bandbreite der ausgezeichneten Projekte zeigt, dass der Preis unterschiedliche Bautypen berücksichtigt. Neben musealen Nutzungen wie bei der Villa Beer gehören dazu auch soziale Infrastruktur wie Kinderbetreuungseinrichtungen, universitäre Bauten, öffentliche Freiraumgestaltungen sowie gewerbliche und kulturelle Nutzbauten. Gerade bei der Revitalisierung historischer Gebäude kommt häufig fachlicher Expertise aus unterschiedlichen Disziplinen eine besondere Bedeutung zu, etwa wenn es um die Balance zwischen Denkmalschutz, heutigen Nutzungsanforderungen und baulicher Substanz geht.

Villa Beer als Beispiel klassischer Wiener Moderne

Die Villa Beer gilt als ein Werk der Wiener Architektur der Zwischenkriegszeit und wird mit den Namen Josef Frank und Oskar Wlach verbunden, die zu den prägenden Vertretern dieser Epoche zählen. Gebäude aus dieser Zeit stehen bei Sanierungen regelmäßig vor der Herausforderung, originale Gestaltungsmerkmale zu bewahren und gleichzeitig eine zeitgemäße Nutzung zu ermöglichen. Die Überführung historischer Wohnbauten in musale Nutzungen ist dabei ein in Wien wiederkehrendes Modell, um solche Gebäude dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen und ihre bauhistorische Bedeutung sichtbar zu halten.