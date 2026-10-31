Vorarlberger Polizei im Nationalsozialismus: Neuer Sammelband wertet erstmals verschlossene Archive aus

Ein neuer Sammelband beleuchtet erstmals umfassend die Rolle der Vorarlberger Polizei während der NS-Zeit. Das Buch mit dem Titel „Mitläufer, Täter, Opfer“ umfasst mehr als 250 Seiten und stützt sich auf Archivmaterial, das für die Forschung bislang verschlossen war und nun erstmals ausgewertet werden konnte. Herausgeber des Werks ist Michael Beyrer, als Historiker ist zudem Harald Walser an dem Projekt beteiligt.

Neue Einblicke durch geöffnete Archive

Der Sammelband geht auf Bestände zurück, die bislang nicht zugänglich waren. Mit deren Öffnung ergeben sich neue Möglichkeiten, die Geschichte der Vorarlberger Exekutive in der Zeit des Nationalsozialismus wissenschaftlich aufzuarbeiten. Ein zentraler Einschnitt in dieser Geschichte war der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Mit diesem Ereignis verlor die Polizei in Vorarlberg ihre Unabhängigkeit.

Über die Geschichte der Vorarlberger Exekutive lässt sich auch in den Museumswelten Frastanz mehr erfahren. Ab dem 9. November wird dort zusätzlich eine Wanderausstellung gezeigt, die sich vertiefend mit der Rolle der Polizei während der NS-Zeit befasst. Der Beitrag, der die Veröffentlichung des Sammelbands begleitet, erschien am 31. Oktober 2026 im Rahmen der Sendung „Vorarlberg heute“.

Lange Zeiträume für historische Aufarbeitung

Bei der Aufarbeitung von Polizeigeschichte aus der NS-Zeit handelt es sich grundsätzlich um einen aufwendigen Prozess. Archivbestände aus dieser Epoche sind häufig unvollständig, über verschiedene Institutionen verstreut oder lange Zeit nicht systematisch erschlossen worden. Die Auswertung umfangreicher Quellenbestände erfordert in solchen Fällen oft die Zusammenarbeit mehrerer Fachleute aus Geschichtswissenschaft und Archivwesen.

Allgemein gilt für Institutionen wie Polizeibehörden, dass ihre Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus in Österreich erst seit einigen Jahrzehnten verstärkt wissenschaftlich untersucht wird. Dabei geht es üblicherweise darum, sowohl institutionelle Strukturen als auch individuelle Biografien von Beamten nachzuzeichnen. Solche Projekte sind oft mehrstufig angelegt: Zunächst werden Archive gesichtet und digitalisiert, anschließend erfolgt die inhaltliche Auswertung einzelner Akten, bevor die Ergebnisse schließlich in Publikationen oder Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Erinnerungskultur in Museen und Ausstellungen

Museale Einrichtungen übernehmen bei der Vermittlung solcher historischer Themen häufig eine wichtige Funktion. Wanderausstellungen bieten dabei den Vorteil, dass sie an unterschiedlichen Orten gezeigt werden können und so ein breiteres Publikum erreichen. Inhalte zu Institutionsgeschichte und NS-Vergangenheit werden in solchen Formaten in der Regel mit Dokumenten, Fotografien und erläuternden Texten aufbereitet, um historische Zusammenhänge nachvollziehbar darzustellen.