Weltraumteleskop Euclid kartiert über eine Milliarde Objekte für größte 3D-Karte des Kosmos

Die europäische Weltraumorganisation ESA hat die ersten umfassenden Beobachtungsdaten des Weltraumteleskops Euclid veröffentlicht. Die Daten bilden den Grundstein für die größte 3D-Karte des Kosmos, die jemals erstellt wurde. Innerhalb von rund 13 Monaten erfasste Euclid mehr als eine Milliarde Objekte, darunter über 900 Millionen Galaxien. An der Mission ist auch Francine Marleau von der Universität Innsbruck als wissenschaftliche Beraterin beteiligt.

Eine Milliarde Objekte aus 13 Monaten Beobachtung

Die nun veröffentlichte Datenmenge stammt aus Beobachtungen im optischen und nahen Infrarotbereich und deckt eine Himmelsfläche von 1.900 Quadratgrad ab. Das entspricht etwa der Größe von 9.500 Vollmonden. Insgesamt umfasst der Datensatz 1,7 Millionen Gigabyte. Neben den mehr als 900 Millionen Galaxien wurden rund 15.000 Kandidaten für Gravitationslinsen sowie 60 Millionen potenzielle Quasare registriert. Damit enthalten die Daten auch den bislang größten Katalog starker Gravitationslinsen, der größer ist als alle bisherigen derartigen Verzeichnisse zusammengenommen.

Zu den erfassten Objekten zählen zudem zahlreiche Zwerggalaxien. Francine Marleau von der Universität Innsbruck hat sich auf die Erforschung dieser Objekte spezialisiert. Sie schätzt, dass die nun veröffentlichten Daten mehrere Hunderttausend Zwerggalaxien enthalten. Diese Einschätzung stützt sich auf eine erste Probeauswertung einer kleineren Himmelsregion, die im Vorjahr durchgeführt wurde. Marleau geht zudem davon aus, dass nach sechs Jahren Missionsdauer, wenn rund ein Drittel des gesamten Himmels vermessen sein wird, Daten über mehr als zwei Millionen Zwerggalaxien vorliegen könnten.

ESA-Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell bezeichnete die Veröffentlichung als wissenschaftlichen Meilenstein in der Erforschung des Kosmos. Euclid soll nach den Zielen der Mission auch zur Lösung offener Fragen rund um Dunkle Energie und Dunkle Materie beitragen.

Position und technische Eckdaten des Teleskops

Das Weltraumteleskop Euclid startete Mitte 2023 und ist seither rund 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdbahn stationiert. Es umkreist dort den zweiten Lagrange-Punkt, einen Ort im Weltraum, an dem sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde sowie die Fliehkraft eines dort befindlichen Objekts gegenseitig ausgleichen. Euclid verfügt über einen Teleskopdurchmesser von 1,2 Metern.

Lagrange-Punkte als bevorzugte Beobachtungsposition

Der zweite Lagrange-Punkt zählt zu den bevorzugten Standorten für moderne Weltraumteleskope. Grundsätzlich ermöglicht die Position dort einen stabilen Aufenthalt mit vergleichsweise geringem Treibstoffbedarf, da sich ein Objekt an diesem Punkt relativ zur Erde kaum bewegt. Zugleich bietet die große Entfernung zur Erde Schutz vor Störeinflüssen wie Streulicht und Wärmestrahlung des Planeten, was für empfindliche optische Instrumente von Vorteil ist. Auch andere aktuelle Weltraumteleskope nutzen deshalb Umlaufbahnen um diesen Punkt.

Bei Missionen, die wie Euclid große Himmelsareale systematisch kartieren sollen, ist eine ungestörte und langfristig stabile Beobachtungsposition von besonderer Bedeutung. Die kontinuierliche Erfassung von Milliarden Objekten über mehrere Jahre hinweg erfordert gleichbleibende Beobachtungsbedingungen, wie sie an einem Lagrange-Punkt grundsätzlich gegeben sind. Entsprechend aufwendig ist im Vorfeld solcher Missionen die Planung von Umlaufbahn, Instrumentenkalibrierung und Datenverarbeitung, da die anfallenden Datenmengen, wie im Fall von Euclid mit 1,7 Millionen Gigabyte, in der Regel über spezialisierte Rechenzentren verarbeitet und für die wissenschaftliche Auswertung aufbereitet werden müssen.